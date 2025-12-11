onedio
Emine Göğebakan: Disiplin, Sabır ve İnançla Şampiyonluğa Uzanan Yolculuk

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 10:38

Tekvando dünyasında attığı her adımda kararlılığı, disiplini ve yüksek hedefleriyle dikkat çeken bir sporcu Emine Göğebakan… Mütevazı bir başlangıçla başlayan bu yolculuk, zamanla uluslararası başarılarla taçlanan güçlü bir kariyere dönüştü. Sakin bir çocukluk döneminden, hırs ve mükemmeliyetçiliğiyle şekillenen sporculuk kimliğine; aile desteğinden antrenörleriyle kurduğu güçlü bağlara kadar her detay, onun şampiyonluklara uzanan yolunu ördü.

Bu röportajda Emine Göğebakan, hem bir sporcunun yetişme sürecini hem de uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmenin sorumluluğunu samimiyetle anlatıyor. Gençlere ilham veren bakış açısı, yaşadığı zorluklarla başa çıkma yöntemleri, başarıya giden yolu şekillendiren değerleri ve geleceğe dair inancı, bu söyleşiyi çok daha anlamlı kılıyor.

Şimdi bu ilham veren yolculuğun kapılarını, Emine Göğebakan’ın kendi sözleriyle aralayalım.

Tekvandoya başlama sürecinizde sizi motive eden duygular, kişiler ve yaşadıklarınız nelerdi? Bu yolculuğun ilk adımlarını nasıl anlatırsınız?

Sakin ve içine kapanık bir çocuk olmama rağmen içimde büyük bir hırs ve mükemmeliyetçilik vardı. Tekvandoya başlangıcım aslında bir hafta sonu aktivitesi olarak başladı; babamın da küçükken bu sporu yapmış olması ilgimi artırmıştı. Ancak tatamiye ilk çıktığım andan itibaren kendimi bu spora ait hissettim. O dönemki antrenörüm, yeni başlayanlar arasından küçük bir grup seçmişti ve ben de bu grubun içinde yer alıyordum. Kardeşimle birlikte bu özel gruba dahil olmak, antrenörümüzle kurduğumuz aile sıcaklığındaki bağ bizi hem spora bağladı hem de birlikte büyüttü. Tekvando bireysel bir spor gibi görünse de aslında takım olmayı, birlikte güçlenmeyi ve birbirini yükseltmeyi öğreten bir yolculuk olduğunu o yıllarda öğrendim.

Ailenizin desteği bu süreçte size nasıl bir güç sağladı?

Ailem, her zaman yanımda olduklarını hissettirerek benim en büyük dayanağım oldu. Onlar bana inandıkça ben de kendime daha fazla inandım. Spor programım ne kadar yoğun olursa olsun, ailem hayatlarını bana göre şekillendirerek hep destek oldular. Eve hiçbir zaman olumsuzluk taşımadılar; bu sayede zorluklar karşısında daha güçlü durmayı öğrendim.

Çocukluk yıllarınıza baktığınızda şampiyonluğa uzanan bu yolculukta sizi öne çıkaran özellikler nelerdi?

Disiplinli olmak en büyük avantajımdı. Antrenörüm ne derse görev gibi kabul eder, söylediğini yüzde yüz uygulardım. Bu disiplin, hem sporculuğumu hem kişisel gelişimimi şekillendirdi ve bugün hâlâ başarıya ulaşmamda temel rol oynuyor.

Okul hayatı ve spor programını aynı anda yürütmek sizin için nasıl bir deneyimdi?

Zorlu bir süreçti. Okuldan çıkıp koşarak antrenmana yetiştiğim, sınavlara sonradan girdiğim çok zaman oldu. Bu süreçte ailem antrenman kıyafetlerimi ve yiyeceklerimi salona getirir, arkadaşlarım kaçırdığım ders notlarını paylaşarak beni desteklerdi. Yani aslında tek başıma değil, büyük bir ekibin yardımıyla bu dengeyi kurabildim.

Büyük müsabakalar öncesi zihinsel hazırlık süreciniz nasıl işliyor?

Düzenli bir yaşam ritmi benim için çok önemli. Beslenmeme dikkat ederim, hasta olmamaya özen gösteririm, vitamin desteğimi aksatmam. Akşamları maçlar izleyerek zihnimi rekabet ortamına alıştırırım. Uyku düzenimi maç gününe göre ayarlarım. Tatamiye çıkmadan önce dua etmek ve sağ ayağımla adım atmak benim için vazgeçilmez bir ritüeldir. En önemlisi ise artık kendimi gereksiz baskıyla boğmak yerine anın tadını çıkarmaya odaklanıyorum.

Mağlubiyetler size neler öğretti?

Kaybettiğimde toparlanma sürecim uzun oluyor ama her mağlubiyet bana çok şey katıyor. Hatalarımı not alırım, eksiklerimi analiz ederim. Bu süreç, bir sonraki adımda daha güçlü dönmemi sağlar. Başarı kadar başarısızlık da insanı büyütüyor.

Uluslararası arenada mücadele ederken hissettiğiniz sorumluluk sizi nasıl etkiliyor?

Türkiye’yi temsil etmek büyük bir gurur ama aynı zamanda ciddi bir sorumluluk. Bu baskıyı yönetmekte zorlandığım dönemler oldu. Ancak zamanla sadece maç anına, sarı renge ve kendi performansıma odaklanmayı öğrendim. Zihnimi susturmayı başardığım her müsabakada kendimi daha güçlü hissediyorum.

Şampiyonluklar size neler kattı?

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları, sabrın ve disiplinli çalışmanın karşılığını mutlaka verdiğini gösterdi. En büyük kazanımım ise kendime duyduğum inancın artması ve stresimi daha iyi kontrol edebilme becerisi oldu.

Genç kızlara rol model olmak sizin için ne ifade ediyor?

Benimle aynı mücadeleden geçen gençlere ilham olmak beni çok mutlu ediyor. Onlara, hayallerinin ulaşılabilir olduğunu göstermek en büyük motivasyonum.

Spora başlamak isteyen ama cesaret edemeyen genç kızlara ne söylemek istersiniz?

Ne olursa olsun kendinize inanın. İlk adımı atın ve asla pes etmeyin. Emek, disiplin ve sabır varsa başaramayacağınız hiçbir şey yoktur.

