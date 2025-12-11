Emine Göğebakan: Disiplin, Sabır ve İnançla Şampiyonluğa Uzanan Yolculuk

Sakin ve içine kapanık bir çocuk olmama rağmen içimde büyük bir hırs ve mükemmeliyetçilik vardı. Tekvandoya başlangıcım aslında bir hafta sonu aktivitesi olarak başladı; babamın da küçükken bu sporu yapmış olması ilgimi artırmıştı. Ancak tatamiye ilk çıktığım andan itibaren kendimi bu spora ait hissettim. O dönemki antrenörüm, yeni başlayanlar arasından küçük bir grup seçmişti ve ben de bu grubun içinde yer alıyordum. Kardeşimle birlikte bu özel gruba dahil olmak, antrenörümüzle kurduğumuz aile sıcaklığındaki bağ bizi hem spora bağladı hem de birlikte büyüttü. Tekvando bireysel bir spor gibi görünse de aslında takım olmayı, birlikte güçlenmeyi ve birbirini yükseltmeyi öğreten bir yolculuk olduğunu o yıllarda öğrendim.

Ailenizin desteği bu süreçte size nasıl bir güç sağladı?

Ailem, her zaman yanımda olduklarını hissettirerek benim en büyük dayanağım oldu. Onlar bana inandıkça ben de kendime daha fazla inandım. Spor programım ne kadar yoğun olursa olsun, ailem hayatlarını bana göre şekillendirerek hep destek oldular. Eve hiçbir zaman olumsuzluk taşımadılar; bu sayede zorluklar karşısında daha güçlü durmayı öğrendim.

Çocukluk yıllarınıza baktığınızda şampiyonluğa uzanan bu yolculukta sizi öne çıkaran özellikler nelerdi?

Disiplinli olmak en büyük avantajımdı. Antrenörüm ne derse görev gibi kabul eder, söylediğini yüzde yüz uygulardım. Bu disiplin, hem sporculuğumu hem kişisel gelişimimi şekillendirdi ve bugün hâlâ başarıya ulaşmamda temel rol oynuyor.