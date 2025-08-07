Ekonomik Durumunu Anlatan Rönesans Tablosu Hangisi?
Senin ekonomik durumun bir tablo olsaydı ne olurdu hiç düşündün mü? Sen bize ekonomik ve finansal durumunu anlat biz de senin bu durumun bir tablo olsaydı ne olacağını söyleyelim. Heyecanlandın değil mi? Hazırsan hadi teste, bakalım iç açıcı bir tablo mu yoksa moralleri bozuyor mu?
1. Kredi kartı ekstren geldiğinde ilk tepkin ne oluyor?
2. Genellikle en çok hangisine para harcıyorsun?
3. Ayın 25'inden sonra cüzdanında hangisi olur?
4. Bir şey alırken önce hangisini düşünürsün?
5. Evde en çok hangisinde tasarruf ediyorsun?
6. “İndirim” kelimesi sana ne ifade ediyor?
7. Para biriktiriyor musun?
8. “Acil durumlar için kenarda param var” cümlesi senin için...
Atina Okulu!
Köylü Dansı!
Son Akşam Yemeği!
Dünyevi Zevkler Bahçesi!
