onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Ekonomik Durumunu Anlatan Rönesans Tablosu Hangisi?

etiket Ekonomik Durumunu Anlatan Rönesans Tablosu Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.08.2025 - 17:01

Senin ekonomik durumun bir tablo olsaydı ne olurdu hiç düşündün mü? Sen bize ekonomik ve finansal durumunu anlat biz de senin bu durumun bir tablo olsaydı ne olacağını söyleyelim. Heyecanlandın değil mi? Hazırsan hadi teste, bakalım iç açıcı bir tablo mu yoksa moralleri bozuyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kredi kartı ekstren geldiğinde ilk tepkin ne oluyor?

2. Genellikle en çok hangisine para harcıyorsun?

3. Ayın 25'inden sonra cüzdanında hangisi olur?

4. Bir şey alırken önce hangisini düşünürsün?

5. Evde en çok hangisinde tasarruf ediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “İndirim” kelimesi sana ne ifade ediyor?

7. Para biriktiriyor musun?

8. “Acil durumlar için kenarda param var” cümlesi senin için...

Atina Okulu!

Atina Okulu!

Senin ekonomik durumun bir tablo olsaydı kesinlikle Raffaello'dan Atina Okulu olurdu çünkü sen tam bir finansal filozofsun. Bütçe yaparsın, gelir-gider dengeni bilir, kontrolü elden bırakmazsın. Gereksiz harcamalardan kaçınır, tasarrufun gücüne inanırsın. Akıllı harcar, sakin yaşarsın. Ekonomik kriz bile seni pek sarsmaz. Senin ekonomik durumun gayet dengeli!

Köylü Dansı!

Köylü Dansı!

Senin ekonomik durumun kesinlikle Pieter Bruegel'den Köylü Dansı olurdu! Senin ekonomik tavrın, sade yaşamın coşkusunda gizli. Lüks seni ilgilendirmez, temel ihtiyaçlar karşılandığı sürece mutlusun. Para senin için bir araç. Dans etmeyi de bilirsin, kıt kanaat geçinmeyi de. Ama seni kimse fakir sanmasın, sen sadece özgürsün!

Son Akşam Yemeği!

Son Akşam Yemeği!

Senin ekonomik durumun bir tablo olsaydı Leonardo Da Vinci'den Son Akşam Yemeği olurdu çünkü sen ay sonuna doğru “kim ne ödedi” bilmecesine düşen, plan yapmayı isteyen ama bir türlü uygulayamayan birisin. Harcamaların toplu yemek gibi... Çok kişi var ama hep bir kişi ödüyor. Finansal olarak arada sıkışsan da sosyal hayattan kopmayanlardansın. Tam iki arada bir deredesin!

Dünyevi Zevkler Bahçesi!

Dünyevi Zevkler Bahçesi!
www.artmajeur.com

Senin ekonomik durumunu en iyi Hieronymus Bosch resmedebilir.Hayata bir kez geliyorsun ve bunun alışveriş sepetinde karşılığı var. İndirimdeysen dayanamıyorsun, kredi kartı limitinle duygusal bir ilişkin var. Parayı elde tutmak yerine anı yaşamak senin mottan. Gelecek mi? O gelsin, sen hazır olursun nasılsa…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın