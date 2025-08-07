Ekonomik Durumunu Anlatan Rönesans Tablosu Hangisi?

Senin ekonomik durumun bir tablo olsaydı Leonardo Da Vinci'den Son Akşam Yemeği olurdu çünkü sen ay sonuna doğru “kim ne ödedi” bilmecesine düşen, plan yapmayı isteyen ama bir türlü uygulayamayan birisin. Harcamaların toplu yemek gibi... Çok kişi var ama hep bir kişi ödüyor. Finansal olarak arada sıkışsan da sosyal hayattan kopmayanlardansın. Tam iki arada bir deredesin!