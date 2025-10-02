onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
, Güzellik
Ekim 2025: Ay Takvimine Göre Güzellik, Estetik ve Bakım İçin En Uygun Günler Hangileridir?

Ekim 2025: Ay Takvimine Göre Güzellik, Estetik ve Bakım İçin En Uygun Günler Hangileridir?

astrocentergelecekbenim Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
02.10.2025 - 22:51

Sonbaharın en güzel zamanlarına hazır mısınız? Ekim ayının enerjisi ile hem doğanın hem de bedeninizin yeni bir denge aradığı bir döneme adım atıyoruz. Ağaçlar yapraklarını dökerken, eski enerjilerden arınmak ve daha da güzeli yenilenmek için doğru zamanda doğru uygulamayı yaptırmaya özen göstermelisiniz. 

Yüzyıllardır olduğu gibi Ay takvimini kullanarak gökyüzünün ritmine ayak uydurabilir, Ay'ın büyüyen ve küçülen döngülerine göre güzellik rutinlerinizi bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Peki bu ay saç kesimi, cilt bakımı, tırnak bakımı ya da estetik işlemler için en uygun günler hangileri? Hangi günlerde kendinizi şımartmalı, hangi günlerde biraz daha beklemelisiniz? 

Gelin, Ekim ayının Ay takvimine göre güzellik rehberine birlikte göz atalım…

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Estetik Uygulamalar İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Estetik Uygulamalar İçin En Uygun Günler

  • 3 Ekim Cuma: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda. Bugün dolgu, hafif cerrahi ya da yüz hatlarını düzeltici dokunuşlar için ideal. Güçlü bir irade ile kararlı bir şekilde hareket edersen, bugün yapılan uygulamalarda hızlı iyileşme de sağlayacaksın. 

  • 21–23 Ekim: Yaptırdığınız işlemlerde kalıcı sonuç elde etmek istiyorsanız, Terazi burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi dolu olan bugünleri tercih etmelisiniz. Doğal ve dengeli sonuçlar elde etme ihtimaliniz de yüksek.

  • 28 Ekim Salı: Oğlak burcunda Ay Büyüyen faza geçerken. Yeni bir başlangıç enerjisiyle estetik planlarını uygulamaya koyabilirsin.

Uyarı: 7, 12, 15 ve 24 Ekim tarihlerinde estetik uygulamalardan kaçınmak faydalı olacaktır. Çünkü bugünler Ay’ın geçişleri ya da huzursuz açıları nedeniyle istenmeyen sonuçlar elde edebilirsin.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Cilt Bakımı İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Cilt Bakımı İçin En Uygun Günler

  • 5 Ekim Pazar: Balık burcundaki Ay Büyüyen fazda. Cildi canlandırıcı maskeler, nem terapileri ve ışık terapileri için oldukça uygun bir dönem.

  • 11 Ekim Cumartesi: İkizler burcundaki Ay Azalan fazda. Derinlemesine peeling, enzimatik bakım ve gözenek arındırma seansları için ideal.

  • 19–20 Ekim: Başak burcundaki Ay Azalan fazda. Leke tedavisi, akne kontrolü ve cilt onarımına odaklanan bakımlar etkisini güçlü şekilde gösterir.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Dövme Yaptırmak İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Dövme Yaptırmak İçin En Uygun Günler

  • 3 Ekim Cuma: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda. Kalıcı ve anlamlı bir dövme için cesaretin tam.

  • 14 Ekim Salı: Aslan burcundaki Ay Azalan fazda. Karmaşık desenler ve hareketli motifler bugünle uyumlu olabilir.

  • 23 Ekim Perşembe: Akrep burcundaki Ay Azalan fazda. Gösterişli, dikkat çekici dövmeler enerjini yansıtabilir.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Detoks ve Arınma İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Detoks ve Arınma İçin En Uygun Günler

  • 7 Ekim Salı: Koç burcundaki Ay Büyüyen fazda. Haliyle bu süreçte hafif masajlar, aromaterapi ve su temelli arınma seansları çok etkili olacaktır.

  • 11–12 Ekim: İkizler ve Yengeç burçlarında Ay Azalan fazda. Spa, sauna, vücut fırçalama ve enerji dengesi çalışmaları bugün için harika seçimler olacaktır.

  • 21 Ekim Salı: Akrep burcundaki Ay Azalan fazda. Kendini şımartma, stresi atma, ruhsal ve bedensel arınma etkinliklerine bugünü ayırabilirsin.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Masaj ve Spa İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Masaj ve Spa İçin En Uygun Günler

  • 11 Ekim Cumartesi: İkizler burcundaki Ay Azalan fazda. Vücuttaki toksinlerin çözülmesi ve rahatlama için ideal bir başlangıç.

  • 18–19 Ekim: Başak ve Terazi burcundaki Ay Azalan fazda. Derin dokulu masajlar, lenf drenajı, sıcak taş terapi seansları açısından güçlü enerji taşıyabilir.

  • 27 Ekim Pazartesi: Oğlak burcundaki Ay enerji temizliği için harika bir enerji yayıyor. Kendine zaman ayır!

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Saç Bakımı İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Saç Bakımı İçin En Uygun Günler

  • 3 Ekim Cuma: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda. Saç güçlendirme, keratin maskeleri ve besleyici kürler için uygun bir gün.

  • 11–12 Ekim: İkizler ve Yengeç burçlarında Ay Azalan fazda. Bugünlerde saç uzamasını destekleyen bakımlar ve ağır protein içerikli kürler değerlendirilebilir.

  • 19–20 Ekim: Terazi burcundaki Ay Azalan fazda. Saç onarımı, kırık uç kesimi, sağlıklı bakım için harika bir fırsat.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Tarz Değişimi İçin En Uygun Günler

  • 5–6 Ekim: Balık'tan Koç'a geçiş yapan Ay Büyüyen fazda. Dolunay da gelmeden önce yaratıcı renk değişimleri, cesur stil hamleleri düşünülebilir.

  • 24–25 Ekim: Yay burcundaki Ay Azalan fazda. Saç kesimi, stil revizyonları için enerjin yüksek olabilir.

  • 27–28 Ekim: Oğlak burcundaki Ay Azalan fazda. Doğal dönüşümler, saç ekimi planları hatta tam stil değişimleri için burun ve göz estetiği bugünlerle uyumlu olabilir.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Tırnak Bakımı İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Tırnak Bakımı İçin En Uygun Günler

  • 3 Ekim Cuma: Kova burcundaki Ay Büyüyen fazda (geçiş enerjisiyle). Kalıcı manikür, güçlendirme ve sanatsal desenler için ideal bir gün.

  • 14 Ekim Salı: Aslan burcundaki Ay Azalan fazda. Yaratıcı desenler ve dikkat çekici tırnak işler bugün öne çıkar.

  • 28 Ekim Salı: Oğlak burcundaki Ay, Büyüyen faza geçerken. Gösterişli ve uzun süre kalıcı tırnak süsleri için fırsat.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Kaş Şekillendirme ve Kirpik Uygulamaları İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Kaş Şekillendirme ve Kirpik Uygulamaları İçin En Uygun Günler

  • 9–10 Ekim: Boğa burcunun net enerjisi ve İkizler burcunun zarafeti ile doğal ama etkili kaş/kirpik dokunuşları için uygun zamanlar.

  • 25–26 Ekim: Yay burcunun maceracı ruhu, Oğlak burcunun derin enerjisiyle birleşiyor. Kalıcı kaş uygulamaları, mikroblading ve kirpik lifting için ideal.

  • 30 Ekim Perşembe: Kova burcundaki Ay yükselirken. Hafif düzeltmeler ve bakımlar için fırsat doğabilir.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Epilasyon İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Epilasyon İçin En Uygun Günler

  • 25 Ekim Cumartesi: Yay burcundaki Ay Azalan fazda. Kalıcı epilasyon için vücut bu günle uyum gösterebilir.

  • 29–30 Ekim: Kova burcundaki Ay Büyüyen faza geçerken. Kalıcı sonuç ve iyileşme dengesi açısından dikkatle değerlendirilebilir.

  • 21–22 Ekim: Akrep burcundaki Ay Azalan fazda. Hassas bölgeler için tercih edilen, dikkatli olunması gereken bir dönem.

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Saç Kesimi İçin En Uygun Günler

Ay Takvimine Göre Ekim Ayında Saç Kesimi İçin En Uygun Günler

Ekim ayına özel saç kesim günlerini de Ay takvimine göre hazırladık. Ay takvimi hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz içeriğimizde, şans getiren günlerin enerjisi ve saçtan gelen şifa için bilgi alabilirsiniz.

İşte, Ekim Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günleri 👇

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
