Ekim 2025: Ay Takvimine Göre Güzellik, Estetik ve Bakım İçin En Uygun Günler Hangileridir?

Sonbaharın en güzel zamanlarına hazır mısınız? Ekim ayının enerjisi ile hem doğanın hem de bedeninizin yeni bir denge aradığı bir döneme adım atıyoruz. Ağaçlar yapraklarını dökerken, eski enerjilerden arınmak ve daha da güzeli yenilenmek için doğru zamanda doğru uygulamayı yaptırmaya özen göstermelisiniz.

Yüzyıllardır olduğu gibi Ay takvimini kullanarak gökyüzünün ritmine ayak uydurabilir, Ay'ın büyüyen ve küçülen döngülerine göre güzellik rutinlerinizi bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Peki bu ay saç kesimi, cilt bakımı, tırnak bakımı ya da estetik işlemler için en uygun günler hangileri? Hangi günlerde kendinizi şımartmalı, hangi günlerde biraz daha beklemelisiniz?

Gelin, Ekim ayının Ay takvimine göre güzellik rehberine birlikte göz atalım…