Ay Takvimine Göre Ekim Ayı Saç Kesim Günleri! Ay Takvimine Göre Saç Kesimi Hayatınızı Değiştirebilir

Ekim ayında doğa da enerjiler de değişiyor... Bu dönemde, sağlık ve güzellik için en iyi referans ise Ay takvimi olacaktır. Zira, gökyüzündeki ve yeryüzündeki dönüşümü doğru anda yakalamak hayatınıza düşündüğünüzden çok daha fazla mutluluk getirecektir.

Yüzlerce yıllık gelenek sayesinde doğru günlerde yaptırdığınız kesim ve bakım uygulamaları ile hem estetik bir görünüm elde edecek hem de pozitif enerji ile dolacaksınız. Peki, Ekim ayında hangi günlerde saç kesimi yapılır? Hangi günler saç kesilmez?

Gelin, Ay’ın rehberliğinde Ekim ayının en uygun ve en riskli saç günlerini birlikte keşfedelim...