Ay Takvimine Göre Ekim Ayı Saç Kesim Günleri! Ay Takvimine Göre Saç Kesimi Hayatınızı Değiştirebilir

02.10.2025 - 22:51

Ekim ayında doğa da enerjiler de değişiyor... Bu dönemde, sağlık ve güzellik için en iyi referans ise Ay takvimi olacaktır. Zira, gökyüzündeki ve yeryüzündeki dönüşümü doğru anda yakalamak hayatınıza düşündüğünüzden çok daha fazla mutluluk getirecektir. 

Yüzlerce yıllık gelenek sayesinde doğru günlerde yaptırdığınız kesim ve bakım uygulamaları ile hem estetik bir görünüm elde edecek hem de pozitif enerji ile dolacaksınız. Peki, Ekim ayında hangi günlerde saç kesimi yapılır? Hangi günler saç kesilmez? 

Gelin, Ay’ın rehberliğinde Ekim ayının en uygun ve en riskli saç günlerini birlikte keşfedelim...

Ekim Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 1 Ekim Çarşamba: Ay, büyüyen ikinci evresindeyken Kova burcunda konumlanıyor. Bugün yapılan saç kesimi, saç uzamasını hızlandırabilir ve ruhsal anlamda tazelenmeyi sağlayabilir. Çünkü Kova burcundan aldığı güç ile öz güveni de artıracaktır. 

  • 3 Ekim Cuma: Ekim'in ilk Cuma günü Kova burcundaki Ay, 13. gününde. Saç kesimi ile birlikte şans da sizin olacak! Bugün, yenilenme enerjisi güçlü; saç kesimi ile hem dış görünüş hem iç enerji yenilenebilir.

  • 6 Ekim Pazartesi: Koç burcundaki Ay, 16. gününde. Acele edin Koç Dolunay'ından önce saç kesimi ile birlikte saç bakımı da yaptırabilirsiniz. Çünkü bu sayede bağışıklığınız ve sağlığınız da güçlenecektir. 

  • 16 Ekim Perşembe: Başak burcundaki Ay, 26. gününde. Bugün saç kesimi için harika bir gün çünkü güzellik enerjileri son derece yüksek! Çekiciliğinizi artıracak dokunuşlara hazır olun! 

  • 18 Ekim Cumartesi: Başak burcundaki Ay, artık 27. gününde. Bugün saç kesimini biraz daha ileri taşımalı ve stil değişimi ile yeniliği de düşünmelisiniz. Güzel başlangıçlar yapmanı sağlayacak bu enerji aşk hayatında da başlangıç ve özgürlük vadeden sonların habercisi olabilir. 

  • 25 Ekim Cumartesi: Yay burcundaki Ay, 5. gününde. Yani, artık yeni Ay'ın güçlü ruhuyla ışıl ışıl bir görünüm elde edebilirsiniz. Cesur olun, bu dönemde iş değişimi için de yeni tarzınızdan ilham alacaksınız. 

  • 29 Ekim Çarşamba: Kova burcundaki Ay, 9. gününde. Enerjini korumak istiyorsan, tazelenmeni sağlayacak değişimlere kucak aç. 

Saç Kesim Ritüeli: 3 ve 18 Ekim'de Deneyin 

Bir kase içine ılık su koyun. Daha sonra içine birkaç damla lavanta yağı veya ada çayı damlatın. Aynanın karşısına geçip derin nefes alın ve zihninizde “Eskiyi bırakıyorum, yenilik için alan açıyorum.” gibi olumlu bir niyet cümlesi tekrarlayın. İnanın, artık dertleri ardınızda bırakıyorsunuz... Bu sırada saçınızın ön kısmından birkaç tutam kesin. Bu kesim, sembolik olmalı. Birkaç saç teli dahi yeterli olacaktır, yeter ki eski enerjilerden kurtulmak için bu işlemi yaptığınızı bilin. Kesim bittikten sonra, ritüel suyundan önce ellerinize, sonra saç uçlarınıza hafifçe sürün. Aynaya bakıp kendinizi severek ve takdir ederek, “Yeni ben, yeni enerji” gibi sözlerle ritüeli tamamlayın.

Ekim Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 7 Ekim Salı: Koç burcundaki Dolunay etkisine dikkat! Bugün saç kestirmek, kararsızlığınızı ve zihninizin bulanıklığını tarzınıza yansıtmanıza neden olabilir. Sonuç ise mutsuz edebilir!  

  • 9 Ekim Perşembe: Boğa burcundaki Ay, 19. gününde yapılan işlemler saçta küslüğe neden olabilir. Hızlı uzama ve sağlıklı saç istiyorsanız, bugün bırakın saçlarınız dağınık kalsın. 

  • 15 Ekim Çarşamba: Aslan burcundaki Ay, 25. gününde... Yeni Ay'ın enerjisine yaklaşıyoruz. Bugünlerde gökyüzü biraz iniş çıkışlı olacak. Bugün ise spesifik olarak şansızlık ve kötü şans ile ilişkilendirilebilir. Bu yüzden yapacağınız işlemlere dikkat edin. Hatta mümkünse, yapmayın! 

  • 21 Ekim Salı: Terazi Yeni Ayı'na hazır olun! Gerçekleri görmenizi engelleyen Yeni Ay enerjisi, kararsız adımlara ve ilişkilerde belirsizliklere de neden olabilir. 

  • 23 Ekim Perşembe: Akrep burcundaki Ay, 3. gününde. Yeni başlayan bu ayda saç kesimi maddi olumsuzlukların habercisi olabilir. 

  • 27 Ekim Pazartesi: Oğlak burcundaki Ay, 7. gününde. Kesim yerine bakım yaptırabilirsiniz... Zira, cesur kararlar pişmanlık getirebilir. Özellikle renk değişikliği yapmayın! 

  • 31 Ekim Cuma: Balık burcundaki Ay, 11. gününde. Balık burcunun enerjisi bugün saç sağlığına olumsuz etki edebilir. Dikkat edin! 

Ekim Ayının Nötr Saç Kesim Günleri:

Saç kesimi için olumsuz günler olduğu gibi nötr günler de vardır. Gökyüzünün enerjisi sizi olumlu ya da olumsuz etkilemezken güzelliğiniz için Ay takvimine odaklanıyorsanız, bugünler de tercihiniz olabilir. İşte, Ekim ayında astrolojinin sessiz kaldığı günler: 

2 Ekim Perşembe, 4 Ekim Cumartesi, 5 Ekim Pazar, 10 Ekim Cuma, 12 Ekim Pazar, 28 Ekim Salı ve 30 Ekim Perşembe günü saç kesimi açısından nötr günlerdir.

Ay'ın Gizemli Etkisi: Ay ve Saç Enerjisi Arasındaki İlişki

Ay, sadece gökyüzünün ışıltılı bir süsü değil, aynı zamanda bedenimizdeki su ve enerji akışını düzenleyen gizemli bir güçtür. Saçlarımız da su tutma ve enerji iletimi konusunda oldukça hassas bir yapıya sahip olduğundan; Ay'ın evreleri ve konumu saçlarımızın canlılığı ve parlaklığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Bu etki sadece saçlarımızın görünümünü değil, aynı zamanda bizim psikolojik durumumuzu da etkileyebilir. Örneğin, Ay'ın büyüme evresinde yapılan saç kesimleri, sadece saçlarımızın hızla uzamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öz güvenli ve motive hissetmemizi de sağlar.

Ayın Burç Etkileriyle Renk ve Doku Uyumu

Ay'ın burç etkileri, saçlarımızın rengi ve dokusu ile de yakından ilişkilidir. Her burç, kendine özgü bir enerjiyi temsil eder ve bu enerji, saçlarımızın durumunu ve görünümünü etkileyebilir.

  • Boğa ve Başak burçları: Saçlarımızın sağlığını ve dayanıklılığını artıran enerjilere sahiptir. Bu burçların etkisi altındayken, saçlarımızın kopma ve kırılma riski de azalır.

  • Kova ve İkizler burçları: Yenilikçi kesimler ve parlak renkler için ideal enerjilere sahiptir. Bu burçların enerjisi, cesur ve sıra dışı değişimlere uygun bir atmosfer yaratır.

  • Balık ve Yengeç burçları: Saçlarımızın nem dengesini destekler. Bu burçların etkisi altında, saç bakımı ve onarıcı işlemler daha etkili olabilir.

  • Aslan ve Koç burçları: Görünümde dramatik değişiklikler yapmak ve enerjiyi yükseltmek için ideal enerjilere sahiptir. Ancak, bu burçların etkisi altında aşırı radikal kesimler yaparken dikkatli olmak gerekir. Bu enerjiler, saçlarımızın ve psikolojik durumumuzun dengesini bozabilir.

İşte, Ay Takvimi ile Ekim Ayına Özel Güzellik Sırları👇

