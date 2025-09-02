Ed Sheeran Yine Buradayım Diyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Ağustos ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Ed Sheeran, Rupert Grint ile kamera karşısına geçtiği yeni klibiyle herkesi çok şaşırttı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
1. Ed Sheeran - A Little More
2. Demi Lovato - Fast
3. Jonas Brothers - I Can't Lose
4. Florence + The Machine - Everybody Scream
5. Hayley Williams - Glum
6. Twenty One Pilots - Drum Show
7. Fergie - TOO MUCH x London Bridge
8. Emre Fel - Hayır Gelmez
9. Semicenk & Sefo - Sabrettim
10. Edis - Çek Tetiği
11. Sezen Aksu - Gemiler
