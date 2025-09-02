onedio
Ed Sheeran Yine Buradayım Diyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Elifcan Kıcı
02.09.2025 - 12:01

Ağustos ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Ed Sheeran, Rupert Grint ile kamera karşısına geçtiği yeni klibiyle herkesi çok şaşırttı. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

1. Ed Sheeran - A Little More

2. Demi Lovato - Fast

3. Jonas Brothers - I Can't Lose

4. Florence + The Machine - Everybody Scream

5. Hayley Williams - Glum

6. Twenty One Pilots - Drum Show

7. Fergie - TOO MUCH x London Bridge

8. Emre Fel - Hayır Gelmez

9. Semicenk & Sefo - Sabrettim

10. Edis - Çek Tetiği

11. Sezen Aksu - Gemiler

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
