Ece Erken Eteğindeki Taşları Döktü: Eski Sevgilisi Sinan Akçıl'la Aslıhan Karalar'ın Aşk Yaşadığını İddia Etti
Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, çok kısa bir süre sonra da ayrılık haberi gelmişti. Ancak bu ayrılık, Ece Erken'i daha çok etkilemiş görünüyordu. Kısa bir süre sonra Aslıhan Karalar'la birlikte görülen Sinan Akçıl ise aşk iddialarını yalanlayıp yakın arkadaş olduklarını belirtmişti. Ancak Ece Erken, Gel Konuşalım'ın canlı yayınında konuya ilişkin imalı bir açıklama yaptı. Üstüne de bir bardak su içti.
Eda Erken, "eniştem" dediği Sinan Akçıl'la aşk itirafı yapınca ortalık epey karışmıştı.
Sinan Akçıl, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Aslıhan Karalar'ın sık sık yanında yer aldı.
Ece Erken, Sinan Akçıl'la sevgili oldukları dönemde Aslıhan Karalar'ın sabah 6'da mesaj attığını, bu sebeple yalnızca arkadaşı olmadığını düşündüğünü açıkladı.
