Ece Erken Eteğindeki Taşları Döktü: Eski Sevgilisi Sinan Akçıl'la Aslıhan Karalar'ın Aşk Yaşadığını İddia Etti

Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, çok kısa bir süre sonra da ayrılık haberi gelmişti. Ancak bu ayrılık, Ece Erken'i daha çok etkilemiş görünüyordu. Kısa bir süre sonra Aslıhan Karalar'la birlikte görülen Sinan Akçıl ise aşk iddialarını yalanlayıp yakın arkadaş olduklarını belirtmişti. Ancak Ece Erken, Gel Konuşalım'ın canlı yayınında konuya ilişkin imalı bir açıklama yaptı. Üstüne de bir bardak su içti.