Ece Erken Eteğindeki Taşları Döktü: Eski Sevgilisi Sinan Akçıl'la Aslıhan Karalar'ın Aşk Yaşadığını İddia Etti

Ece Erken Eteğindeki Taşları Döktü: Eski Sevgilisi Sinan Akçıl'la Aslıhan Karalar'ın Aşk Yaşadığını İddia Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 15:37

Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, çok kısa bir süre sonra da ayrılık haberi gelmişti. Ancak bu ayrılık, Ece Erken'i daha çok etkilemiş görünüyordu. Kısa bir süre sonra Aslıhan Karalar'la birlikte görülen Sinan Akçıl ise aşk iddialarını yalanlayıp yakın arkadaş olduklarını belirtmişti. Ancak Ece Erken, Gel Konuşalım'ın canlı yayınında konuya ilişkin imalı bir açıklama yaptı. Üstüne de bir bardak su içti.

Eda Erken, "eniştem" dediği Sinan Akçıl'la aşk itirafı yapınca ortalık epey karışmıştı.

Magazin dünyası daha bu aşkı konuşurken de kısa süre sonra ayrıldıklarını duyurdular. Ancak Sinan Akçıl, ayrılık sonrası Ece Erken'e oranla daha 'rahat' görünüyordu.

Sinan Akçıl, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Aslıhan Karalar'ın sık sık yanında yer aldı.

Onun için bir paylaşım yaparak desteğini bir kez daha açıkladı. Ancak Ece Erken, Gel Konuşalım programında bu arkadaşlığa dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ece Erken, Sinan Akçıl'la sevgili oldukları dönemde Aslıhan Karalar'ın sabah 6'da mesaj attığını, bu sebeple yalnızca arkadaşı olmadığını düşündüğünü açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
