Ebru Polat'ın Instagram Abonelik Özel İçerikleri İçin Yaptığı Eski Paylaşım Tekrar Gündem Oldu!

Hemen her yaptığı gündem olan Ebru Polat, mankenlik mesleğinin ardından şarkıcı olmuş, daha sonra avukatlığa döndüğünü açıklamıştı. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Polat, bir yandan şarkıcılığı sürdürse de son dönemde Instagram aboneliklerine özel ürettiği içeriklerle de konuşuluyor. Bu kez de Polat'ın daha önce yayınladığı bir video sosyal medyada gündem oldu.