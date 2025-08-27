Ebru Polat'ın Instagram Abonelik Özel İçerikleri İçin Yaptığı Eski Paylaşım Tekrar Gündem Oldu!
Şarkıları ve danslarıyla sık sık konuşulan şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıl avukatlığa döndüğünü açıklamıştı. Bir dönem mankenlik yapan Ebru Polat'ın çok yönlülüğü dikkat çekse de favori mesleğinin şarkıcılık olduğunu söylemek mümkün. Polat, bunun yanı sıra Instagram hesabından abonelerine özel içerik üretmeye devam ediyor. Şarkıcının bir süre önce yayınladığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Kaynak: Megamag
Ebru Polat'ın Instagram abonelik üyelerine özel hazırladığı eski bir video gündem oldu.
Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıl avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
bu kadın niye yine gündeme geliyor yoksa eski mesleği olan esc geri dönmek istiyor
Editöre bak, hala avukat, şarkıcı diyor. Bu mesleği bilmeyen mi kaldı.
😁😁😁
kendinize laik özgürlükçü diyorsanız bu kadınıda linç etmemeniz gerek yorumlarda başkasına karşı yobaz gerici yazılıyor