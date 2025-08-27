onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ebru Polat'ın Instagram Abonelik Özel İçerikleri İçin Yaptığı Eski Paylaşım Tekrar Gündem Oldu!

Ebru Polat'ın Instagram Abonelik Özel İçerikleri İçin Yaptığı Eski Paylaşım Tekrar Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2025 - 15:37

Şarkıları ve danslarıyla sık sık konuşulan şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıl avukatlığa döndüğünü açıklamıştı. Bir dönem mankenlik yapan Ebru Polat'ın çok yönlülüğü dikkat çekse de favori mesleğinin şarkıcılık olduğunu söylemek mümkün. Polat, bunun yanı sıra Instagram hesabından abonelerine özel içerik üretmeye devam ediyor. Şarkıcının bir süre önce yayınladığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Kaynak: Megamag

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ebru Polat'ın Instagram abonelik üyelerine özel hazırladığı eski bir video gündem oldu.

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıl avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz yıl avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

Hemen her yaptığı gündem olan Ebru Polat, mankenlik mesleğinin ardından şarkıcı olmuş, daha sonra avukatlığa döndüğünü açıklamıştı. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Polat, bir yandan şarkıcılığı sürdürse de son dönemde Instagram aboneliklerine özel ürettiği içeriklerle de konuşuluyor. Bu kez de Polat'ın daha önce yayınladığı bir video sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
5
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Aryan

bu kadın niye yine gündeme geliyor yoksa eski mesleği olan esc geri dönmek istiyor

skysvoffice

Editöre bak, hala avukat, şarkıcı diyor. Bu mesleği bilmeyen mi kaldı.

MHOrhanRE

😁😁😁

futboltopu20

kendinize laik özgürlükçü diyorsanız bu kadınıda linç etmemeniz gerek yorumlarda başkasına karşı yobaz gerici yazılıyor