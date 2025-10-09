onedio
Duygusal Hasar Seviyen Yüksek mi?

Duygusal Hasar Seviyen Yüksek mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
09.10.2025 - 14:04

Hepimiz zaman zaman yıprandık, kalbimizi kırdırdık, 'bir daha asla' deyip yine başladık... Peki tüm bu yaşananların sende bıraktığı duygusal izlerin boyutu ne kadar? Yani dürüst olalım, bir şarkı duyunca cam kenarına geçip bakıyor musun hâlâ? Bu test, geçmişin seni ne kadar hırpaladığını ve duygusal dayanıklılık seviyeni ölçüyor.

1. Geçmişte yaşadığın olayları düşününce hala canın yanıyor mu?

2. Birine güvenmek senin için zor mu?

3. Mutlu olduğunda bile içten içe bir şeylerin kötü gideceğinden korkar mısın?

4. Kendini çoğu zaman yeterli hissetmiyor musun?

5. "Keşke böyle olmasaydı" dediğin çok fazla anın var mı?

6. Kırıldığında bunu kimseye belli etmeyip içine mi atarsın?

7. Sürekli tetikte misin; biri sana zarar verecekmiş gibi mi hissedersin?

8. Kendi duygularını bastırmak senin için bir alışkanlık haline geldi mi?

9. Birine bağlandığında, sonunda terk edilmekten korkar mısın?

10. Kendini sevmekte veya değerli hissetmekte zorlanıyor musun?

Duygusal hasar seviyen yüksek!

Hayatın zorlu virajlarından geçerken, duygusal hasarın seviyesi bazen tavan yapabiliyor, değil mi? Geçmişte yaşadığın o tatsız deneyimler, belki de kalbini kıran olaylar, seni derinden sarsmış ve etkilemiş olabilir. Bu durum, hayatının her alanında, özellikle de ilişkilerinde, zaman zaman seni zor durumlara sokmuş olabilir. Biraz durup nefes almak, kendine zaman ayırmak, duygularını anlamaya çalışmak ve iyileşmeye odaklanmak, bu dönemde sana çok iyi gelebilir. Kendini dinlemek, duygusal yaralarını iyileştirmek için adeta bir ilaç olabilir. Ama unutma, bazen kendi başına çözemediğin durumlar olabilir ve bu tamamen normaldir. İşte tam da bu noktada profesyonel bir desteğin devreye girmesi, bu süreci daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde atlatmana yardımcı olabilir. Kendine bir iyilik yap ve gerektiğinde bu desteği almayı düşün. Sonuçta, hayatın her döneminde olduğu gibi, bu zorlu dönemde de en önemli kişi sensin!

Duygusal hasar seviyen düşük!

Duygusal yaralarının izi, senin ruhunda sadece hafif bir çizik olarak görünüyor. Hayatının çalkantılı dönemlerinde yaşadığın talihsiz olaylar, seni derinden sarsmış olabilir ama görünüşe bakılırsa, zamanın iyileştirici etkisiyle bu yaraları kapatabilmişsin. Bu durum, duygusal dengeni korumanda ve iç huzurunu sağlamada büyük bir etken olmuş gibi görünüyor. Duygusal sağlamlığın ve güçlü yapın, seni hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı kılıyor. Ancak unutma ki, her zaman daha fazla öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı var. Kendi iç dünyanı daha iyi anlamak ve duygusal sağlığını korumak için zaman ayırman, senin için oldukça önemli. Bir nevi içsel bir yolculuk gibi düşünebilirsin. Kendi duygusal evrenini keşfederken, belki de yeni bir bakış açısı kazanabilir, belki de farkında bile olmadığın duygusal yaralarını iyileştirebilirsin. Kendine bu fırsatı vermek, hem kendini daha iyi anlamanı sağlar hem de daha güçlü bir duygusal yapıya sahip olmanı. Unutma, her zaman kendini geliştirmek ve iyileşmek için bir alan vardır. Kendine bu alanı açmak, senin elinde.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
