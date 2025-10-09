Duygusal Hasar Seviyen Yüksek mi?
Hepimiz zaman zaman yıprandık, kalbimizi kırdırdık, 'bir daha asla' deyip yine başladık... Peki tüm bu yaşananların sende bıraktığı duygusal izlerin boyutu ne kadar? Yani dürüst olalım, bir şarkı duyunca cam kenarına geçip bakıyor musun hâlâ? Bu test, geçmişin seni ne kadar hırpaladığını ve duygusal dayanıklılık seviyeni ölçüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geçmişte yaşadığın olayları düşününce hala canın yanıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Birine güvenmek senin için zor mu?
3. Mutlu olduğunda bile içten içe bir şeylerin kötü gideceğinden korkar mısın?
4. Kendini çoğu zaman yeterli hissetmiyor musun?
5. "Keşke böyle olmasaydı" dediğin çok fazla anın var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kırıldığında bunu kimseye belli etmeyip içine mi atarsın?
7. Sürekli tetikte misin; biri sana zarar verecekmiş gibi mi hissedersin?
8. Kendi duygularını bastırmak senin için bir alışkanlık haline geldi mi?
9. Birine bağlandığında, sonunda terk edilmekten korkar mısın?
10. Kendini sevmekte veya değerli hissetmekte zorlanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygusal hasar seviyen yüksek!
Duygusal hasar seviyen düşük!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın