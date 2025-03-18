Dünya Mutfağından Bir Yemek Olsaydın Hangisi Olurdun?
Dünya Mutfağından Bir Yemek Olsaydın Hangisi Olurdun?
Eğer sen dünya mutfağından bir yemek olsaydın ne olurdun? Hiç düşünmediysen hemen testi çöz, biz de hangi yemek olacağını sana söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Hangisi seni en iyi tanımlar?
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2. Eğer bir tabak olsaydın hangisi olurdun?
3. Bir yemek hazırlarken en sevdiğin an nedir?
4. Acı sever misin?
5. Favori yemek yeme ortamın hangisi?
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6. Bir tatlı seçer misin?
7. Yemek konusunda en büyük zaafın nedir?
8. Hangi içecek senin favorin?
Tabii ki taco!
Tabii ki kruvasan!
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Tabii ki sushi!
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