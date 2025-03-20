onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bize Dürüst Ol: Mutfakla Aran Nasıl?

etiket Bize Dürüst Ol: Mutfakla Aran Nasıl?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 19:01

Diğer Onedio testlerimizde eğlenceyi amaçlıyoruz, bilirsiniz. Yine eğlence odaklı olacağız ama bu sefer biraz da dürüstlük isteyeceğiz.

Ama sonuçların hepsi aramızda kalacak, merak etmeyin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Söyle bakalım, dün nasıl bir kahvaltı yapmıştın?

Söyle bakalım, dün nasıl bir kahvaltı yapmıştın?

Yemek yaparken olmazsa olmaz dediğin bir mutfak aleti seçer misin?

Mutfağını tamamen değiştirecek olsaydın, ilk olarak neresinden başlardın?

Mutfağını tamamen değiştirecek olsaydın, ilk olarak neresinden başlardın?

Dürüstlük ön planda demiştik: Bulaşıkları en çok kaç gün yıkamadan beklettin?

Dilediğin tarifi yapabilmen için sana sınırsız malzeme verilecek ama bir daha asla dışarıdan yemek söyleyemeyeceksin. Kabul eder miydin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devam edelim! En son yaptığın yemek kaç saat sürmüştü?

Elinde sihirli bir değnek var ve dilediğin yemeği saniyeler içinde pişirebiliyorsun diyelim. Bu yemeklerden hangisini pişirirdin?

Son olarak şunu soralım: Sofrayı kim kaldırmalı?

Son olarak şunu soralım: Sofrayı kim kaldırmalı?

Mutfakla aran pek iyi değil gibi görünüyor.

Mutfakla aran pek iyi değil diye düşündük. İşinden dolayı yoğun olabilirsin, sürekli dışarıdan yemek söylüyorsundur ya da evde başka biri varsa yemek yaptığı için mutfağa pek uğramıyorsundur. Ama sorun değil, zamanla mutfakla aranı düzeltebilirsin diye düşünüyoruz. İlgini çekebilecek bir lezzet ile karşılaşırsan hemen denemeye çalış. Devamı muhakkak gelir!

Mutfakla aran biraz iyi, sadece biraz daha zaman geçirmen lazım!

Tencereyi kapattığın anda tuzu unuttuğunu fark edenlerdensin, anlıyoruz. 😅 Ama olsun, en azından mutfağa girmeye cesaretin var! Belki de sıradan makarna yerine farklı bir pişirme yöntemi deneyebilirsin. Ya da sosları karıştırırken içgüdülerine güvenmek… Yemek kitapları sadece süs değil, biliyorsun. Birkaç denemeden sonra, “Aa, bu nasıl oldu?” dediğin anlar artacak. Sakın pes etme!

Mutfakla aran epey iyi gibi görünüyor!

Belli ki tava sallama yeteneğin ve baharatları dengeleyişinle mutfağa hükmediyorsun! 🎉 Belki de bir sonraki adım, buzdolabındaki son üç malzemeyle şaheser yaratmak? (Bize de haber ver, tadına bakalım.) Unutma, her tabak bir hikaye anlatır… Seninkiler ise “Lezzetli ve özgüvenli” diye bağırıyor. Tariflerini paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

Senin yaşam alanın mutfak olabilir mi? Hiç çıkmıyorsun çünkü!

Mutfak senin stüdyon, sen de onun Picasso’susun! 🧑🍳 Bıçak kullanımın, sosların kıvamı, hatta tabak süsleme yeteneğin… Hepsi profesyonel bir hava veriyor. Artık arkadaşların “Bugün ne pişirdin?” diye merakla bekliyordur. Yolun açık olsun şefim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın