Bize Dürüst Ol: Mutfakla Aran Nasıl?
Bize Dürüst Ol: Mutfakla Aran Nasıl?
Diğer Onedio testlerimizde eğlenceyi amaçlıyoruz, bilirsiniz. Yine eğlence odaklı olacağız ama bu sefer biraz da dürüstlük isteyeceğiz.
Ama sonuçların hepsi aramızda kalacak, merak etmeyin!
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Söyle bakalım, dün nasıl bir kahvaltı yapmıştın?
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Yemek yaparken olmazsa olmaz dediğin bir mutfak aleti seçer misin?
Mutfağını tamamen değiştirecek olsaydın, ilk olarak neresinden başlardın?
Dürüstlük ön planda demiştik: Bulaşıkları en çok kaç gün yıkamadan beklettin?
Dilediğin tarifi yapabilmen için sana sınırsız malzeme verilecek ama bir daha asla dışarıdan yemek söyleyemeyeceksin. Kabul eder miydin?
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Devam edelim! En son yaptığın yemek kaç saat sürmüştü?
Elinde sihirli bir değnek var ve dilediğin yemeği saniyeler içinde pişirebiliyorsun diyelim. Bu yemeklerden hangisini pişirirdin?
Son olarak şunu soralım: Sofrayı kim kaldırmalı?
Mutfakla aran pek iyi değil gibi görünüyor.
Mutfakla aran biraz iyi, sadece biraz daha zaman geçirmen lazım!
Mutfakla aran epey iyi gibi görünüyor!
Senin yaşam alanın mutfak olabilir mi? Hiç çıkmıyorsun çünkü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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