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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 19:31

Sıcacık kahvaltılık ekmekler ve çatlak patatesler… Hem doyurucu hem de lezzetli bir kahvaltı sofrası için bu tarif müthiş bir seçenek olacak! 🥰

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Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık ekmek

Malzemeler

  • 1 SB kaşar peyniri rendesi

  • 2 YK zeytinyağı

  • 1 kırmızı biber

  • 2 yeşil biber

  • Sucuk

  • Salam

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Domates sosu

1. Malzemeleri karıştırın. Ekmeğe sosu sürün. Üzerine malzemeyi pay edin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

Çatlak Patates

Malzemeler

  • 400 gram bebek patates

  • 3 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • 1/2 TK kekik

  • 1 ÇK kajun baharatı

1. Patatesleri haşlayın. Sos için baharatları karıştırın. Patatesleri bardak altı ile ezin ve üzerine sosu sürün. 

2. Patatesleri Airfryer'ın haznesine dizin ve manuel ayarda 180°C de 10 dakika pişirelim.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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