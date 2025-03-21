Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?
Sıcacık kahvaltılık ekmekler ve çatlak patatesler… Hem doyurucu hem de lezzetli bir kahvaltı sofrası için bu tarif müthiş bir seçenek olacak! 🥰
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Airfryer'da Kahvaltılık Ekmek ve Çatlak Patates Nasıl Yapılır?
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