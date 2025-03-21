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Güne Zinde Başlamak İçin Her Sabah Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Alışkanlık

etiket Güne Zinde Başlamak İçin Her Sabah Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Alışkanlık

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 19:01

Sabahları yataktan kalkmak senin için de bir savaş mı? Gözlerini açar açmaz yorgun hissediyor ya da gün içinde enerjin hızla tükeniyor mu? O zaman alışkanlıklarını gözden geçirmenin vakti geldi! İşte güne enerjik başlamanı sağlayacak, seni daha zinde ve mutlu hissettirecek 12 sağlıklı alışkanlık!

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1. Odandaki tüm perdeleri aç.

Vücudunun biyolojik saatini ayarlayan güneş ışığından faydalanmak için sabahları ilk iş olarak perdeleri açıp gün ışığını içeri al. Böylelikle serotonin seviyen yükselir ve kendini daha enerjik hissetmeye başlarsın. Üşenmezsen birkaç dakika balkona çıkmayı veya pencereyi açıp derin nefes almayı da deneyebilirsin.

2. Yataktan hemen kalkma ve biraz esne!

Alarm çaldığı gibi yataktan fırlamak vücuduna şok etkisi yaratacağından bunun yerine gözlerini açtıktan sonra bir dakika boyunca yatakta hafifçe esneyerek kaslarını gevşet ve kan dolaşımını hızlandır. Kollarını yukarı uzat, bacaklarını hafifçe ger ve omurganı esnet. Bu küçük hareketler bile anında daha dinç hissetmeni sağlar.

3. Ilık bir bardak su iç.

Uyurken vücudun su kaybeder, bunu gidermek için güne bir bardak ılık su içerek başla. Eğer su içmekte zorlanıyorsan, içine birkaç damla limon, nane yaprakları ya da salatalık dilimleri ekleyerek hem sindirim sistemini harekete geçirebilir hem de içtiğin suyu daha ferah hale getirebilirsin.

4. Telefonu hemen eline alma!

Çoğumuz uyanır uyanmaz sosyal medyada gezinmek, haberleri kontrol etmek ya da maillere bakmak için telefona bakıyoruz. Oysa ki beynin uyandıktan sonra ilk 15-20 dakika içinde en saf ve yaratıcı halinde oluyor, bunu ekran başında harcamak yerine kendine ayır.

5. Soğuk ya da ılık bir duş al.

Soğuk suyun vücut üzerindeki etkileri inanılmaz! Eğer sabahları uyanmakta zorlanıyorsan hafif soğuk bir duş alarak kan dolaşımını hızlandırabilir ve anında zinde hissedebilirsin. Sabah ilk iş soğuk suyun altına giremem dersen de ılık bir duş almayı deneyebilirsin.

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6. Nefes egzersizleri veya meditasyon yap.

Sabahları birkaç dakika bile olsa bilinçli nefes almak ve meditasyon yapmak gün boyunca zihinsel olarak daha dengeli kalmanı sağlar. Burnundan derin nefes al, birkaç saniye tut ve yavaşça ver. Bu basit ama etkili teknik, stres seviyeni azaltır ve güne daha odaklanmış başlamanı sağlar.

7. Protein ağırlıklı bir kahvaltı yap.

Kahvaltıda ne yediğin gün boyunca nasıl hissedeceğini de belirler. Bu yüzden şekerli yiyecekler yerine protein açısından zengin besinler tüketerek gün boyunca tok ve enerjik kalabilirsin. Özellikle yumurta, yoğurt, yulaf, fındık ve avokadonun kan şekerini dengede tutarak uzun süre tok kalmayı sağlamada üstüne yok!

8. Pozitif şeyler düşün.

Sabahları kafanı meşgul eden stresli düşünceler yerine seni mutlu edecek şeylere odaklan. Bugün yapmayı dört gözle beklediğin bir şey var mı? Ya da hayatında minnettar olduğun bir şey? Hatta önüne bir kağıt alıp yazmayı ya da aynaya bakıp kendine güzel cümleler kurmayı da deneyebilirsin.

9. İlgini çeken konular hakkında oku veya dinle.

Sabahları zihnin taptaze ve en verimli halinde olur. Bu yüzden, günün bu sakin zamanlarını ruhunu besleyecek bir şeyler okuyarak ya da dinleyerek değerlendirebilirsin. Sevdiğin bir kitabın birkaç sayfasını okumak, güne ilham verici bir hikayeyle başlamak veya bilgi dolu bir podcast dinlemek zihnini harekete geçirir.

10. Hafif bir egzersiz veya yürüyüş yap.

Sabahları uzun süre spor yapmana gerek yok. Yataktan kalktıktan sonra 5-10 dakika esneme hareketleri yapmak gün boyu enerjini yükseltmek için yeterli bir zaman. Eğer daha fazla vakit ayırabilirim diyorsan kısa bir yürüyüş yapabilir ya da hafif bir yoga egzersizi deneyebilirsin.

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11. Kahveni doğru zamanda iç.

Uyanır uyanmaz kahve içmek aslında o kadar faydalı değil. Vücudun sabahları doğal olarak kortizol hormonu salgılar ve bu seni zaten uyanık tutar. Kahveyi, gün içinde en geç 16.00'a kadar içersen daha etkili olur. Ben o kadar erken kalkmıyorum diyorsan da önemli değil, kahvaltı yaptıktan sonraki yarım saat içinde kahveni tüketmen de son derece etkili ve sağlıklı.

12. Gün içerisinde tamamlayabileceğin hedefler belirle.

Günü daha planlı ve motive bir şekilde geçirmek için sabah kendine küçük ama etkili hedefler belirlemek harika bir alışkanlık. Üstelik bu hedeflerin büyük şeyler olmasına gerek yok. “Bugün 10 dakika yürüyüş yapacağım.” veya “Gün içinde 2 litre su içeceğim.” gibi basit ama seni iyi hissettirecek hedefler bile gününü daha anlamlı hale getirebilir.

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