Güne Zinde Başlamak İçin Her Sabah Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Alışkanlık
Güne Zinde Başlamak İçin Her Sabah Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Alışkanlık
Sabahları yataktan kalkmak senin için de bir savaş mı? Gözlerini açar açmaz yorgun hissediyor ya da gün içinde enerjin hızla tükeniyor mu? O zaman alışkanlıklarını gözden geçirmenin vakti geldi! İşte güne enerjik başlamanı sağlayacak, seni daha zinde ve mutlu hissettirecek 12 sağlıklı alışkanlık!
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1. Odandaki tüm perdeleri aç.
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2. Yataktan hemen kalkma ve biraz esne!
3. Ilık bir bardak su iç.
4. Telefonu hemen eline alma!
5. Soğuk ya da ılık bir duş al.
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6. Nefes egzersizleri veya meditasyon yap.
7. Protein ağırlıklı bir kahvaltı yap.
8. Pozitif şeyler düşün.
9. İlgini çeken konular hakkında oku veya dinle.
10. Hafif bir egzersiz veya yürüyüş yap.
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11. Kahveni doğru zamanda iç.
12. Gün içerisinde tamamlayabileceğin hedefler belirle.
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