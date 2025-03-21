Güne Zinde Başlamak İçin Her Sabah Yapmanız Gereken 12 Sağlıklı Alışkanlık

Uyanır uyanmaz kahve içmek aslında o kadar faydalı değil. Vücudun sabahları doğal olarak kortizol hormonu salgılar ve bu seni zaten uyanık tutar. Kahveyi, gün içinde en geç 16.00'a kadar içersen daha etkili olur. Ben o kadar erken kalkmıyorum diyorsan da önemli değil, kahvaltı yaptıktan sonraki yarım saat içinde kahveni tüketmen de son derece etkili ve sağlıklı.