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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 19:31

Dışı çıtır, içi yumuşacık sodalı poğaça ve pişmiş nefis domates eşleşmesi kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak! 🤤

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Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?

Sodalı Poğaça

Malzemeler

  • 1/2 paket kuru maya

  • 1 Tk şeker

  • 1/2 SB ılık süt

  • 1/2 SB sıvı yağ

  • 1/2 şişe maden suyu

  • 1 yumurta akı

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 3 su bardağı un

  • İç Harcı için;

  • Maydanoz

  • Peynir

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı

  • Susam

  • Çörek otu

Hazırlanışı

2. Süt, şeker ve mayayı karıştırın. Daha sonra önce sıvı sonra kuru malzemeleri ilave edip hamuru yoğurun. 30 dakika mayalandırın. 

2. 8 eşit parçaya kesin. İç harç olarak peynir karışımı koyup kapatın. Yumurta sarısı sürün ve susam-çörekotu serpin. Hamurişi ayarında pişirin.

Pişmiş Domates

Malzemeler

  • 2 domates

  • Kekik

  • 2 YK Zeytinyağı

  • Tuz

Hazırlanışı

1. Hazneye domatesleri dizin. Üzerine malzemeleri koyun ve sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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