Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?
Dışı çıtır, içi yumuşacık sodalı poğaça ve pişmiş nefis domates eşleşmesi kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak! 🤤
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Airfryer'da Sodalı Poğaça ve Pişmiş Domates Nasıl Yapılır?
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