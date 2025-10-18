Dünya Kupalarında Tribünleri Ayağa Kaldıran Şarkılar
Dünya Kupası futbolun yanında coşku, birlik ve müziğin evrensel gücü de demek! Tribünlerde yankılanan şarkılar, sahadaki 22 oyuncudan bile daha çok enerji verebiliyor. İşte Dünya Kupası tarihine damga vurmuş, tribünleri tek bir ağızdan coşturan o şarkılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) (2010)
2. Ricky Martin - The Cup of Life (La Copa de la Vida) (1998)
3. Queen - We Will Rock You
4. Queen - We Are the Champions
5. Pitbull ft. Jennifer Lopez & Claudia Leitte - We Are One (Ole Ola) (2014)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The White Stripes - Seven Nation Army
7. Anastacia - Boom (2002)
8. Jason Derulo - Colors (2018)
9. Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefi - Live It Up (2018)
10. Santana & Wyclef Jean - Dar um Jeito (We Will Find a Way) (2014)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Survivor - Eye of the Tiger
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın