onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Dramasızı da Mümkün! Sakin Bir İlişki Nasıl Yaşanır?

etiket Dramasızı da Mümkün! Sakin Bir İlişki Nasıl Yaşanır?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
14.10.2025 - 23:05

İlişki denilince herkesin aklına hemen kavga geliyor. İlişkilerde tartışmalar oluyor elbette ama ilişkiler dramadan ibaret değil ya da olmamalı. İnişli çıkışlı olmasını beklediğimiz ilişkilerde sakinlik mümkün mü acaba? Gel sakin ve dramasız bir ilişki için neler yapman gerektiğini anlatalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii ki açık ve net iletişim şart!

Sakin ve dramasız bir ilişki yaşamak istiyorsan açık iletişim kurmayı öğrenmen gerekiyor. Bunun yolu imalar yapmadan ne istediğini açıkça partnerine söylemek. Çünkü imalar ve laf sokmalar, ilişkilerin en büyük düşmanı! Bu açık iletişim sayesinde tartışmalar büyümeden çözülecektir.

Küçük şeyleri büyütmeden çözmek gerek!

Tabii ki ilişkilerde tartışmalar oluyor ve olacak. Ama her küçük anlaşmazlığı tartışmaya hatta kavgaya döndürmek hiç iyi bir fikir değil. Her şey kavga sebebi olabilir ama küçük meseleleri bazen kapatmak gerekebilir. Yoksa birlikte olmak çekilmez hale gelecektir.

Empati, her ilişkinin temeli!

Empati olmadan bir ilişki sürdürülemez elbette. Sakin ve dramasız bir ilişki yaşamak istiyorsan o zaman partnerinin bakış açısını ve hislerini anlamaya çalışmalısın. Bunu anlamaya başladığında birçok tartışmanın başlamadan bittiğini göreceksin.

İlişkide özel alan gerekli!

Partnerinle sürekli birlikte olmak ilişkinin başlarında hoşuna gidebilir. Ama ilişki ilerledikçe herkes kendi özel alanına ihtiyaç duyabilir. Özel alan, ilişkinin sağlığı için şart. Sürekli dip dibe olmak bir süre sonra huzurunuzu bozabilir ve sık tartışma yaşanmasına neden olabilir. 

Beklentiler neyse ortaya koyun!

İlişkiden beklentilerini kendi içinde, partnerin bilmeden yaşamak pek mantıklı değil! Sessizce köşende beklentilerini düşünmek yerine partnerinle oturup en baştan konuşmalısın. Sanmalar ya da kafada kurmalar yerine bekletileri 'bam bam' söylemek ilişkide yanlış anlamaları engeller.

Kahkaha dolu bir ilişkide dramaya yer yok!

İlişkilerde küçük gerginlikleri esprilerle yumuşatmak, havayı hemen değiştiriyor. Sürekli gerginlik çıkarmak yerine beraber gülebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Gülmenin olduğu bir ilişkiye sahip olmak, dramadan uzak kalmanın yolu!

İlişkide herkes olduğu gibi kabul edilmeli.

Sürekli partneri değiştirmeye çalışmak pek sağlıklı değil. Hatta boşa kürek çekmek demek. Çünkü partnerin değişmeyi öyle kolayca kabul edecek değil. O yüzden ilişkide karşındakini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelisin. Bu da sakin bir ilişki yaşamanın anahtarı aslında!

İlişkide ritüeller çok önemli.

Birlikte geçirilen her an ilişkide önemli. Hatta bunu rutin bir şeye dönüştürdüğünüzde ilişkiyi de güçlendiriyor. Haftada bir yapacağınız sinema gecesi ya da beraber kahvaltı yapmak gibi küçük ritüeller ilişkinin sakinliğine katkı sağlıyor.

Geçmiş geçmişte kaldı, bunu kabullen!

Yıllar önce yaşadığınız kötü bir anıyı her tartışmada ortaya çıkarmak ilişkinin yıpranmasına neden olabilir. Bu hatayı affettiysen artık yoluna bakmalısın ve konusunu tekrar tekrar açmaman gerek. Yoksa bu ilişkinizi kısır döngüye sokar.

Aşk her şeyi affeder mi?

Bu sorunun cevabı sende! Eğer cevabın evetse affedip devam etmeyi öğrenmelisin. Özellikle her küçük hatanın sürekli zihninde yer etmesi doğru değil. Affetmemek ve devamlı bunu düşünmek, senin ve ilişkinin huzurunu bozacaktır.

Sosyal medya ilişkini kontrol etmemeli!

Sosyal medya artık hayatımızın merkezinde. Ama ilişkilerde bazen bu durum tehlikeli olabiliyor. Her anı story atmak, sürekli post paylaşmak ilişkiyi başkalarına bağımlı şekilde yaşamaya neden olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın