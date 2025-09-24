onedio
Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Kredi Kartı Kötü Bir Şey mi?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 17:03

Son dönemde faizlerin yüksekliği ve kredi imkanlarının zorlaşması sebebiyle kredi kartı kullanımının doğru olup olmadığı çok tartışılıyor. Borçlanma maliyetlerinin yüksekliği birçok kişiyi nakit ödeme yapma konusunda teşvik etmişken, bir yandan da asgarisi ağır ve limiti kısıtlı kredi kartları kullanıcılarına zorluk çıkarıyor. Peki kredi kartı kullanmak gerçekten bu kadar kötü bir şey mi yoksa ortada kredi kartı kullanım şekliyle ilgili bir sorun mu var?

Finans uzmanı Dr. Hakan Özerol, kredi kartlarının sunduğu avantajları ve yanlış kullanımdan kaynaklanan potansiyel riskleri ele alıyor.

Kredi Kartı Kullanmak Yanlış mı?

Kredi kartı kullanımıyla ilgili özellikle son dönemde fazlasıyla olumsuz yorum mevcut. Taksit ve limitlere sınırlama gelmesi, faiz ve asgari ücret ödemelerinin yüksek olması, kredi kartı kullanımını sorunlu hale getiriyor. Ancak modern bir ödeme yöntemi ve finansal araç olarak değerlendirilen kredi kartları hakkındaki yaptırımlar, ekonomik değişikliklere göre şekillenir. 

Örneğin; ekonominin durgun olduğu dönemlerde faizlerin düşmesi, kredi imkanlarının artması ve taksitlerin kolaylaşması ekonomiyi canlandırma hamleleridir. Tersi yani günümüzdeki durumda ise devletler, ekonomiyi soğutmak için faizleri yükseltir, limitleri düşürür ve taksit sayılarına kısıtlama getirir. Dolayısıyla kredi kartı kullanımının yanlış olup olmadığını sorgulamadan önce mevcut ekonomi girdilerini hesaba katmak, daha doğru bir yaklaşımdır.

Doğru Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olmalı?

Aslında kredi kartları doğru kullanıldığında sadece bir borçlanma aracı olmaktan çok daha fazlasını sağlayabilir. Doğru kredi kartı kullanımı için dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır:

  • Limiti doğru belirlemek; kullanıcıların zorlanacağı ödeme miktarlarından kaçınmasını sağlar. Kredi kartlarının genel limiti birçok faktöre göre hesaplanır ve zamanla artırılabilir. Bankanın sunduğu maksimum limiti değerlendirmek yerine bireysel kazançları göz önünde bulundurarak bir aralık belirlemek daha doğru bir yaklaşımdır.

  • Borcu düzenli ödemek; ödemelere ekstra faiz binmesini önleyerek borçlanma yükünü azaltır. Ödemelerin zamanında olması ve sadece asgari tutarla sınırlı kalmaması, uzun vadede borç yükünden kurtulmak anlamına gelir. Sadece asgari tutarın ödenmesi ise borçlanma miktarını artıracağından ileriki dönem borcunu yükselterek kredi notuna olumsuz etki edecektir.

  • Hayat tarzına uygun kart tipini seçmek; kişisel alışkanlıklar doğrultusunda harcama yapmaya yardımcı olur. Her kredi kartı, farklı bir avantaj sunarak farklı yaşam tarzlarına ve kullanıcılara hitap eder. Detaylı araştırma yaparak ve bireysel kullanım amacına odaklanarak bir seçim yapmak, ödemelerin de kolaylaşmasını sağlar.

Kredi Kartı Kullanmanın Avantajları

Kredi kartı kullanırken düzenli ve disiplinli ödeme bilinci geliştiriyor, harma tutarına dikkat ediyorsanız elde edeceğiniz yararlar da oldukça fazla.

Çünkü kredi kartının doğru kullanımı, elinize geçen sabit nakit akışını daha kolay yönetmenizi ve gereksinimlerinizi bölmenizi sağlar. Örneğin; büyük ödemeli gereksinimleri kredi kartından karşılayarak beklenmedik durumlara acil çözümler geliştirebilirsiniz. Bu durum sürdürülebilir ödeme alışkanlığı ile birleştiği zaman puan, mil, sigorta ve kampanya gibi ek fırsatlar sunar. Ayrıca hızlı ve pratik bir çözüm olarak kredi skorunu olumlu yönde etkiler, gelecek kredi başvurularını kolaylaştırır.

Özetle; kredi kartını, bir borçlanma ve ödeme aracı olarak kullandığınızın bilincinde olmanız, size hem kolaylık sunar hem de kazanç sağlayabilir.

Kredi Kartlarının Riskli Yanları

Kredi kartı, küresel ekonomideki en önemli araçlardandır. Doğru kullanıldığında pek çok avantajı olan bu sistem, harcama alışkanlıklarına dikkat edilmezse kullanıcıyı yüksek borç yükü altında bırakabilir. Çünkü kredi kartlarının en büyük riski, harcama limitini kendi parası olarak nitelendirmekten kaynaklanır.

Gerçekte böyle bir para olmadığından, banka her ne kadar yüksek limit vermiş olsa da sonuçta harcanan para, haneye borç olarak dönecektir. Üstüne her kuruş faiziyle birlikte geleceğinden, kredi kartı kullanmadan önce bu paranın sizin paranız olmadığını hatırlamanız gerekir. Böylece gereksiz borçlanmanın önüne geçebilir ve ödeme disiplini sağlayabilirsiniz.

Riski Yönetemiyorsanız Yapmanız Gerekenler

Riski yönetemediğiniz durumlarda ise kredi kartı yerine nakit ödeme araçlarına yönelmeniz gerekebilir. Ama bu durum da kredi kartının kötü olduğu sonucunu çıkarmaz. Tam aksine, sizin bu sistemi yanlış kullandığınızı gösterir. 

Dr. Hakan Özerol'un da dediği gibi; 'Sorun arabada değil, sorun hız sınırını aşan sürücüde'. Benzer şekilde eğer 'Elimin altında limit olunca harcıyorum' diyenlerdenseniz, kredi kartı yerine banka kartına geçebilirsiniz.

