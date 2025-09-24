Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Kredi Kartı Kötü Bir Şey mi?

Kredi kartı kullanımıyla ilgili özellikle son dönemde fazlasıyla olumsuz yorum mevcut. Taksit ve limitlere sınırlama gelmesi, faiz ve asgari ücret ödemelerinin yüksek olması, kredi kartı kullanımını sorunlu hale getiriyor. Ancak modern bir ödeme yöntemi ve finansal araç olarak değerlendirilen kredi kartları hakkındaki yaptırımlar, ekonomik değişikliklere göre şekillenir.

Örneğin; ekonominin durgun olduğu dönemlerde faizlerin düşmesi, kredi imkanlarının artması ve taksitlerin kolaylaşması ekonomiyi canlandırma hamleleridir. Tersi yani günümüzdeki durumda ise devletler, ekonomiyi soğutmak için faizleri yükseltir, limitleri düşürür ve taksit sayılarına kısıtlama getirir. Dolayısıyla kredi kartı kullanımının yanlış olup olmadığını sorgulamadan önce mevcut ekonomi girdilerini hesaba katmak, daha doğru bir yaklaşımdır.