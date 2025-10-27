onedio
Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2024 Verilerine Göre Türkiye’de Piyasa Değeri En Yüksek Hisse Senetleri

Elif Nur Çamurcu
27.10.2025 - 14:01

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerleri sadece yatırımcıların mı ilgisini çeker? Hayır! Türkiye ekonomisinin genel dinamiklerini öğrenmek için de bakılması gerekir. Dr. Hakan Özerol ile birlikte 2024 yılı verilerine bakıyoruz! En yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin hangi sektörlerde lider konumda bulunduğuna ve Türkiye'de hangi gücü temsil ettiğine dair bir tahmininiz var mı? 

Bakalım, tahminleriniz doğru mu?

1. QNB

QNB, Türkiye'nin önemli özel bankalarından biridir. 2024 yılına baktığımız zaman yüksek piyasa değerleri ile ön plana çıkıyor! Katar merkezli olan QNB Group'un bir parçası olduğu için uluslar arası bir gücü vardır. Ayrıca sermaye yapısını da olumlu olarak etkilemektedir. Banka hem bireysel hem de kurumsal bankacılıkta geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda teknoloji yatırımları ile dijital bankacılıkta öncü bir konumdadır. 

Piyasa değeri sayesinde yatırımcıların bankaya güvendiğini ve sektör içindeki performansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2024 ekonomisinin dalgasına kapılmadan istikrarlı bir şekilde devam etmiş. Banka tüm bunların yanı sıra sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk projelerine de adım atmıştır. Bu yüzden Dr. Hakan Özerol, QNB'nin listenin başında olmasına şaşırmamış!

2. Koç Holding

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri ile sizlerleyiz. Enerjiden otomotive, bankacılıktan tüketime... Birçok sektörde yer alır. Çok çeşitli yapısı ile holding, risklerin dağıtılmasını sağlar. Böylece yatırımcılar için güvenli bir alan haline gelir. Türkiye'nin köklü aile şirketi olan Koç Holding, uluslar arası ortaklıkları ile de bilinmektedir. 

Peki, yatırımcılar neden Koç Holding'i sever? Düzenli temettü ödemeleri, güçlü mali yapısı sayesinde hisselerine ilgi büyüktür. Aynı zamanda inovasyon ve dijital dönüşümlere yaptığı yatırımlar gelecek daha fazla büyüme potansiyeli olduğunu gösterir. Yine, sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma katkı sağlamayı unutmaz. 

Dr. Hakan Özerol'un ilk tahminin Koç Holding olması şaşırtıcı değil!

3. Türk Hava Yolları

Avrupa'nın en çok destinasyona uçan hava yolu ile karşınızdayız! Şirketin global alanda etkin olduğunu görebiliyoruz. Pandemi sonrası döneme bir bakalım. Hızlıca toparlandığını ve rekor karlılığını elde ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden yatırımcıların gözdesi olmuş! Hisselerindeki yüksek işlem hacmi, yatırımcıların güvenini kazandığını ve beklentilerinin ne seviyede olduğunu bize kanıtlar. 

Peki, THY sadece havacılıkla mı ilgilenir? Hayır! Aynı zamanda lojistik, kargo ve turizm alanlarında da etkindir. Türkiye'yi dünya ile buluşturan bir kapı gibidir. Modern filo yatırımları, müşterileri dikkate alarak yeniliklere gidilmesi markanın değerini daha fazla artırır. Türkiye'nin küresel bir markası olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden uzun vadeli büyüme potansiyeli ile yatırımcıların dikkatini çekmeye devam edecek gibi!

4. Tüpraş

Şimdi bir sanayi kuruluşu bizi karşılıyor! Petrol rafinaj sektöründeki liderliğini bir belirtelim. Bu da Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük bir karşılamasını sağlar. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Sürdürülebilir enerji projelerine yaptığı yatırımları ile de dikkat çekmektedir. Ar-Ge faaliyetleri ve çevre dostu dönüşüm planları uzun vadeli yatırımcılar için güvenli bir alan oluşturuyor. 

Enerji sektörünün kalbinde yer alan Tüpraş, Türkiye ekonomisinin kalbinde yer alır. Ayrıca Dr. Hakan Özerol'un videodaki vurgusu da önemli: Devasa bir alan!

5. Ford Otosan

Her alandan bir yer var... Türkiye'nin otomotiv sektöründeki en güçlü şirketlerinden biri ile karşınızdayız. Koç Holding ve Ford Motor Company rtaklığı ile kurulan bir şirkettir. Hem iç pazar hem de ihracatta büyük başarılar elde etmiştir, etmektedir. Ticari araç üretiminde Avrupa'da lider konumdadır! Bu da Ford Otosan'ın değerini iyice artırır. Yüksek ihracat hacmi sayesinde Türkiye'nin döviz gelirine de güzel bir katkısı vardır.

Elektrikli araçlara yatırım yapması geleceğe yönelik büyüme potansiyelini gösterir. Ar-Ge yatırımları, inovasyon gücü... Bunlar sayesinde otomotiv sektöründe öncü bir konumda olabiliyor. Peki, yatırımcıların gözünde nasıl? Büyüme ve istikrar arayan kişiler için birebir!

Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor!

