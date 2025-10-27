Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2024 Verilerine Göre Türkiye’de Piyasa Değeri En Yüksek Hisse Senetleri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerleri sadece yatırımcıların mı ilgisini çeker? Hayır! Türkiye ekonomisinin genel dinamiklerini öğrenmek için de bakılması gerekir. Dr. Hakan Özerol ile birlikte 2024 yılı verilerine bakıyoruz! En yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin hangi sektörlerde lider konumda bulunduğuna ve Türkiye'de hangi gücü temsil ettiğine dair bir tahmininiz var mı?
Bakalım, tahminleriniz doğru mu?
1. QNB
2. Koç Holding
3. Türk Hava Yolları
4. Tüpraş
5. Ford Otosan
