Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: 2024 Verilerine Göre Türkiye’de Piyasa Değeri En Yüksek Hisse Senetleri

QNB, Türkiye'nin önemli özel bankalarından biridir. 2024 yılına baktığımız zaman yüksek piyasa değerleri ile ön plana çıkıyor! Katar merkezli olan QNB Group'un bir parçası olduğu için uluslar arası bir gücü vardır. Ayrıca sermaye yapısını da olumlu olarak etkilemektedir. Banka hem bireysel hem de kurumsal bankacılıkta geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda teknoloji yatırımları ile dijital bankacılıkta öncü bir konumdadır.

Piyasa değeri sayesinde yatırımcıların bankaya güvendiğini ve sektör içindeki performansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2024 ekonomisinin dalgasına kapılmadan istikrarlı bir şekilde devam etmiş. Banka tüm bunların yanı sıra sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk projelerine de adım atmıştır. Bu yüzden Dr. Hakan Özerol, QNB'nin listenin başında olmasına şaşırmamış!