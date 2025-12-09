Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Forward İşlemler Nedir? Nasıl Çalışır?

Foward işlem belirli bir malı, belirli bir tarihte, belirli bir fiyatta alma ve satma işlemidir. Şimdi daha da detaylandıralım! Dr. Hakan Özerol'unda altını çizdiği belirsizliği ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu işlemle birlikte gelecekteki fiyat nasıl değişirse değişsin önemli değildir. Taraflar belirli bir fiyat üzerinden sözleşme imzalar.

Yani mantığının basit olduğunu görüyoruz. Bugün fiyatı sabitlemek ve gelecekteki belirsizlikleri ortadan kaldırmak amaçlanıyor. Bu da Forward işlemi cazip hale getiriyor. Tabi bir de tamamen kişiye ve kuruma özel bir sözleşme olması da önemlidir. Vade, tutar, fiyat ve teslim şekilleri taraflar tarafından özgür bir şekilde belirlenebilir!