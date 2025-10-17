Dondurucunun Alt Kısmındaki Çıkıntılar Ne İşe Yarıyor?

Çıkıntıların asıl görevi, dondurucuda hava sirkülasyonunu sağlamak. Ancak zamanla biriken buz tabakası ya da kırağı, bu hava akışını tıkıyor. Eğer alt kısımda kar gibi birikmiş donmuş bir tabaka görüyorsanız, çıkıntılar işlevini yerine getiremiyor demektir.

Bu durumda dondurucuda nem oranı artar, yiyeceklerin üzerinde buz kristalleri oluşur ve o sevimsiz dondurucu yanığı dediğimiz durum ortaya çıkar. Lezzet ve doku kaybı kaçınılmaz olur. Hala yenebilir olsalar da tadı büyük oranda bozulur.