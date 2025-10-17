onedio
Dondurucunun Alt Kısmındaki Çıkıntılar Ne İşe Yarıyor?

Dondurucunun Alt Kısmındaki Çıkıntılar Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
17.10.2025

Dondurucular hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama çoğu zaman iç tasarımındaki küçük detayları fark etmiyoruz. Mesela alt kısımdaki o kalın, beyaz çıkıntılar... Pek çok kişi onların paketleri düzgün dizmek ya da et tepsilerini sabitlemek için olduğunu sanıyor. Ancak bu düşünce tamamen yanlış.. Görünenden çok daha önemli bir görevi var. Bakalım!

Görünüşte sıradan ama bilimsel bir neden: Hava dolaşımını sağlıyor.

Görünüşte sıradan ama bilimsel bir neden: Hava dolaşımını sağlıyor.

Dondurucular, soğuk havayı verimli şekilde dolaştırmak için tasarlanıyor. Alt kısımdaki çıkıntılar, soğuk havanın eşit dağılmasını sağlayan kanallar gibi çalışıyor. Eğer yüzey tamamen düz olsaydı, hava akışı engellenir ve alt kısımlarda nem birikmeye başlardı. Bu da gıdaların ambalajlarının yüzeye yapışmasına neden olurdu.

Çıkıntılar sayesinde dondurucunun içi homojen şekilde soğuyor, sıcak yemekler veya yeni koyduğun ürünler tüm bölmeye zarar vermeden soğutulabiliyor.

Kırağı tabakası oluştuğunda görevini yapamıyor.

Kırağı tabakası oluştuğunda görevini yapamıyor.

Çıkıntıların asıl görevi, dondurucuda hava sirkülasyonunu sağlamak. Ancak zamanla biriken buz tabakası ya da kırağı, bu hava akışını tıkıyor. Eğer alt kısımda kar gibi birikmiş donmuş bir tabaka görüyorsanız, çıkıntılar işlevini yerine getiremiyor demektir.

Bu durumda dondurucuda nem oranı artar, yiyeceklerin üzerinde buz kristalleri oluşur ve o sevimsiz dondurucu yanığı dediğimiz durum ortaya çıkar. Lezzet ve doku kaybı kaçınılmaz olur. Hala yenebilir olsalar da tadı büyük oranda bozulur.

Dondurucudaki çıkıntıların tek başına çalışmadığını da bilmek gerekiyor.

Dondurucudaki çıkıntıların tek başına çalışmadığını da bilmek gerekiyor.

Hava kanallarına ek olarak küçük havalandırma delikleri de devreye giriyor. İkisi birlikte çalıştığında, içerideki soğuk hava serbestçe dolaşabiliyor.

Yani dondurucuya yeni pişmiş yemekler koyduğunuzda bile sistem hızla dengeye gelebiliyor. Ancak çıkıntılar buzla kaplanmışsa ya da poşetlerle tamamen kapanmışsa, denge bozuluyor. Denge bozulunca da soğutma performansı düşüyor ve elektrik tüketimi artıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
