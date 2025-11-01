Kasım Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
Doğduğun günü öğrenelim.
Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen
Emre Altuğ- Gidecek Yerim Mi Var
Can Bonomo- Tastamam
Teoman- Yaz Yanığı
Tuğkan-Özledim
Sıla- Boş Yere
Edis- Duman
Selda Bağcan- Sürgün
Hadise- Feryat
Gökhan Türkmen- Derdim
Mustafa Sandal- Ben Olsaydım
Candan Erçetin- Meğer
Sertap Erener- Olsun
