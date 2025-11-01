onedio
Kasım Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal
01.11.2025 - 22:31

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

Doğduğun günü öğrenelim.

Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen

Emre Altuğ- Gidecek Yerim Mi Var

Can Bonomo- Tastamam

Teoman- Yaz Yanığı

Tuğkan-Özledim

Sıla- Boş Yere

Edis- Duman

Selda Bağcan- Sürgün

Hadise- Feryat

Gökhan Türkmen- Derdim

Mustafa Sandal- Ben Olsaydım

Candan Erçetin- Meğer

Sertap Erener- Olsun

