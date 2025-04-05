Doğduğun Ayı Seç, Yüzde Kaç Öz Güvenli Yüzde Kaç Takıntılısın Söyleyelim!
Doğduğun Ayı Seç, Yüzde Kaç Öz Güvenli Yüzde Kaç Takıntılısın Söyleyelim!
Doğduğun ay, karakter özelliklerin hakkında birçok ipucu veriyor. Hayata geldiğimiz ilk andan itibaren birçok şey bizim kişiliğimizin oluşmasına katkı sağlar. İsmimiz, doğduğumuz gün, doğduğumuz saat ve hatta doğduğumuz yer... Astrolojiye ilgili olan herkes bilir ki bizim karakterimizin temelleri en başında atılmıştır. Daha sonradan gelişen ve öğrenilen özelliklerimiz ise zamanla şekillenen ve bir biçime giren özelliklerdir. Doğduğun aya göre sen yüzde kaç özgüvenli yüzde kaç takıntılısın ortaya çıkarıyoruz!
Doğduğun Ayı Seç, Yüzde Kaç Öz Güvenli Yüzde Kaç Takıntılısın Söyleyelim!
Haydiiiii!
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Doğduğun ayı seçer misin?
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%95 öz güvenli, %5 takıntılısın!
%15 öz güvenli, %85 takıntılısın!
%80 öz güvenli, %20 takıntılısın!
%30 öz güvenli, %70 takıntılısın!
%85 öz güvenli, %15 takıntılısın!
%60 öz güvenli, %40 takıntılısın!
%40 öz güvenli, %60 takıntılısın!
%25 öz güvenli, %75 takıntılısın!
%55 öz güvenli, %45 takıntılısın!
%10 öz güvenli, %90 takıntılısın!
%65 öz güvenli, %35 takıntılısın!
%70 öz güvenli, %30 takıntılısın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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