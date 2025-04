Sen %15 öz güvenli, %85 takıntılısın! Öz güvenin zaman zaman zayıf kalabiliyor ve bu da seni sürekli sorgulamaya, kendi değerini tekrar tekrar ölçmeye itiyor. Hayatında birçok konuda şüpheye düşüyor ve küçük detaylara çok fazla odaklanıyorsun. Bu takıntılı tavrın, çoğu zaman seni huzursuz ediyor, çünkü her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun. Ama bu mükemmeliyetçi yaklaşım, seni sürekli geriye çekiyor ve rahatlamanızı engelliyor. Takıntıların çoğu, korkularından ve belirsizliklerden kaynaklanıyor. Kendine olan güvenin çok sınırlı olduğunda, her şeyin daha fazla kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Birçok durumda, her şeyin yolunda olup olmadığını sürekli sorgulamak, seni yıpratıyor. Öz güvenin o kadar az ki, her adımını, her kararını, her davranışını gözden geçiriyorsun.