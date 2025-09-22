onedio
Doğal ve Sürdürülebilir Hayatı Benimseyenlerin Bakması Gereken Cilt Bakım Ürünleri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
22.09.2025 - 15:58

Hem cildini korumayı istiyor hem de doğal ve sürdürülebilir bir hayatı benimsiyorsan önerilerimiz tam sana göre! Haydi doğal içerikli cilt bakım ürünlerine birlikte bakalım...

Cream Co. Moisturizer Face Cream

Her yaşa ve cilt tipine uygun olan krem, antioksidan açısından da oldukça zengin. Cildinin düzenli veya mevsimsel ihtiyaçlarına göre ürünleri kombinleyip, günlük cilt bakım rutinini oluşturabilirsin. Ayrıca çok iyi bir makyaj bazı olduğunu da söyleyelim. 

The Purest Solutions Exfoliating + Clarifying Toner

Doğal ve sürdürülebilir yaşam açısından oldukça temiz bir içeriğe sahip olan ürün, cildi harika bir şekilde temizliyor. Cildi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından ışık hızıyla kurtarıyor. Vegan ve hayvan dostu olduğunu da eklememiz gerek.

WIWIFY Su Bazlı Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

Özellikle neme ihtiyaç duyan kuru bir cildin varsa bu ürün tam sana göre! Botanikal kolajen ile zenginleştirilmiş formülü, cildindeki yaşlanma belirtilerini de en aza indiriyor. Ayrıca su bazlı yapısı sayesinde cildine hızla nüfuz ediyor. Yağlı bir his de bırakmıyor. Cildini bir temizleyici ile yıkayıp, gerekirse tonik ve serum uyguladıktan sonra, nemlendirici kremi kullanabilirsin.

Pure Choice Gözenek Sıkılaştırıcı Serum

Geldik gözeneklere! Bitkisel içeriğiyle tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan serum, Niacinamide (Vitamin B3) ve Zinc PCA ekstraktları sayesinde gözenekleri sıkıştırıyor. Cildini temizledikten sonra gece rutininde yüzüne ve boynuna 1-2 damla ürünü ince bir tabaka halinde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsin.

Maruderm Yağ Bazlı Temizleyici

Hem yüz hem vücut için kullanılabiliyor, bir taşla iki kuş yani! Güneş kremi ve ağır makyajı tek seferde müthiş bir şekilde temizliyor. Nemlendirici özelliğiyle cildin çevresel faktörler nedeniyle gördüğü zararları düzeltiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez cilde masaj yapılarak uygulanmasını öneriliyor. Ardından bol su ile durulanma şartı ile tabii ki!

Luv it Düzensiz Ciltler için Losyon

Düzensiz bir cildin varsa buraya kulak kabart! Topikal olarak kullanıldığı bölgede bakım sağlayan losyon hem pürüzleri ortadan kalıdırıyor hem de rengin dengelenmesini sağlıyor.

She Vec Glow Me Like You Do - Vitamin C + Ferulic Acid

Güçlü antioksidan etkiye sahip olan ürün, lekeli ve lekelenmeye müsait cilde sahip olanlar için ideal. Hydrolite 5 Green aktifi sayesinde cildi nemlendiriyor. Gündüz kullanımda son ürün olarak, mutlaka güneş koruyucu uygulanmalı, bunu belirtelim. 

Mia Klinika Yağlı ve Düzensiz Ciltler İçin Yüz Yıkama Jeli

Yağlı cilt tiplerini için harika bir seçenek olan jel, içeriğinde çay ağacı, yosun ve ardıç barındırıyor. Doğal ürünleri seviyorsan bunu deneyebilirsin. Cildi kurutmuyor aksine nemli kalmasını sağlıyor. 

Alls Biocosmetics Organik Günlük El Bakım Kremi

Aloe Vera, shea butter, zeytinyağı, tatlı badem yağı içeren el kremi, ellerinizi yumuşacık yapma görevini layığıyla yerine getiriyor. Doğal uçucu yağlar sayesinde hoş bir koku da bırakıyor. 

Misbahçe Ozonlu Kantaron Yağı

Kantaron yağının mucizevi gücüne inananlar el kaldırsın! Kantaron çiçeklerinin maseratıyla elde edilen kantaron yağı cilde oldukça iyi bir bakım sağlıyor. Ayrıca yüzde yüz saf ve doğal olduğunu da söyleyelim. 

