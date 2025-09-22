Doğal ve Sürdürülebilir Hayatı Benimseyenlerin Bakması Gereken Cilt Bakım Ürünleri

Hem yüz hem vücut için kullanılabiliyor, bir taşla iki kuş yani! Güneş kremi ve ağır makyajı tek seferde müthiş bir şekilde temizliyor. Nemlendirici özelliğiyle cildin çevresel faktörler nedeniyle gördüğü zararları düzeltiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez cilde masaj yapılarak uygulanmasını öneriliyor. Ardından bol su ile durulanma şartı ile tabii ki!

Maruderm Yağ Bazlı Temizleyici