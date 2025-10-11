onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Doğal Bir Dokunuş Arayanlara: Badem Yağı ile Saç Bakımı Yapmanın Püf Noktaları

etiket Doğal Bir Dokunuş Arayanlara: Badem Yağı ile Saç Bakımı Yapmanın Püf Noktaları

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.10.2025 - 15:04

Badem yağı saç bakımında artık kullanılan bir ürün. Saç bakımında ürünler oldukça fazla ama badem yağı onlar arasında öne çıkıyor. Doğal bir seçenek olduğu için dikkat çeken badem yağını nasıl kullanmalısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce saç tipini belirlemen gerek.

Birçok farklı saç tipi var, o yüzden bakım ürünlerini kullanırken saç tipini bilmen lazım. Çünkü her ürün her saça uygun değil. Önce saç tipini belirleyerek ona göre ürünler kullanmalısın yani. 

Badem yağı aslında genel olarak her saça uygun.

Ama bazı saç tiplerine farklı tepki gösterebiliyor. Mesela ince telli saçlarda badem yağının fazla kullanılması saçı ağırlaştırabiliyor. Yani saç tipini bilerek badem yağını nasıl doğru kullanabileceğini öğrenebilirsin.

Normal saç tipin varsa başka, yağlı saçlar için başka!

Normal saçın varsa haftada 1-2 kere kullanman yeterli. Ama kuru saçlılar haftada 2-3 kere kullanabiliyor. Yağlı saçların varsa ise daha dikkatli olmalısın.

Yağı kullanmadan önce ısıtmak iyi bir fikir!

Soğuk yağ, saç tellerine tam etki edemez. O yüzden ısıtmak çok daha iyi sonuçlar almak için gerekli. Isıtmak için çok şey yapmaya da gerek yok aslında, eline alıp şöyle biraz ısıtmak yeterli. Bunu yaptığında badem yağı çok daha etkili olacaktır. 

Sadece sürmek yetmez, masaj da yapmak gerek.

Yağı sürüp geçmenin yeterli olduğunu düşünme sakın. Sürünce de tabii ki etkili olur ama asıl etkisini görmek için masaj yaparak uygulamak gerekiyor. Masaj yaptığında yağın etkisi çok daha iyi bir şekilde etkili oluyor. Bu kadar küçük bir değişiklik bile yağdan çok daha fazla verim almanı sağlıyor.

Masajla saç köklerini besliyorsun ve yağın daha eşit dağılmasını sağlıyorsun. 

Bunu yapmak hiç sandığın kadar zor değil aslında. Parmak uçlarını kullanarak masaj yaparsan yağı etkili şekilde uygulamış olursun. Dikkat etmen gereken tırnaklarını kullanmamak. Çünkü tırnak kullanarak saç derini zorlayabilirsin.

Saça nasıl uygulamalısın peki?

Yağı köklerden uçlara doğru uygulaman gerekiyor. Bu şekilde uyguladığında saçının tamamı yağlanmış oluyor. Yani saçını çok iyi şekilde besliyorsun. Saç uçları kuru olduğu için buralara biraz daha fazla yağ uygulayabilirsin.

Badem yağı saçta en fazla ne kadar kalmalı?

Bu en önemli konulardan biri. Çünkü badem yağının etkili olması için yeterli bir süre saçta kalması gerekiyor. Bekletme süren tamamen saçının durumuna bağlı. Mesela ince telli saça sahipsen fazla beklettiğinde saçını ağırlaştırabilir. 

Badem yağının etkili olması için en az 30 dakika saçında durmalı. 

30 dakika durduğunda saç tellerine işliyor ve badem yağından istediğin sonucu alabiliyorsun. Ama saçına daha yoğun bir bakım yapsın istiyorsan o zaman 2-3 saat de bekletebilirsin. Hatta gece boyu bekletmen de mümkün.

Doğru kullanım miktarı ne kadar?

Badem yağını ne kadar kullanacağın da oldukça önemli. Ne kadar çok, o kadar iyi diye düşünme! Saçın için 1-2 çay kaşığı badem yağı yeterli olacaktır. Eğer uzun ya da gür saçların varsa tabii biraz daha artırabilirsin. Çok aşırı kullanmak durulamanı zorlaştırır. 

Durulama aşamasına da dikkat etmelisin.

Badem yağını saçından tamamen arındırmak için doğru bir şampuana ihtiyacın var. Ilık su ile yıkayarak durulaman daha doğru olacaktır. Hem suyun sıcaklığı hem de doğru şampuanla badem yağının saçından akmasını sağlayabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın