Doğal Bir Dokunuş Arayanlara: Badem Yağı ile Saç Bakımı Yapmanın Püf Noktaları

Birçok farklı saç tipi var, o yüzden bakım ürünlerini kullanırken saç tipini bilmen lazım. Çünkü her ürün her saça uygun değil. Önce saç tipini belirleyerek ona göre ürünler kullanmalısın yani.

Badem yağı aslında genel olarak her saça uygun.

Ama bazı saç tiplerine farklı tepki gösterebiliyor. Mesela ince telli saçlarda badem yağının fazla kullanılması saçı ağırlaştırabiliyor. Yani saç tipini bilerek badem yağını nasıl doğru kullanabileceğini öğrenebilirsin.

Normal saç tipin varsa başka, yağlı saçlar için başka!

Normal saçın varsa haftada 1-2 kere kullanman yeterli. Ama kuru saçlılar haftada 2-3 kere kullanabiliyor. Yağlı saçların varsa ise daha dikkatli olmalısın.