Do, Re Mi?: Notalar İsimlerini Nereden Alıyor?

Hikayemiz MS 1000'li yılların başında, İtalya'da geçiyor. Benedikten tarikatına mensup bir rahip ve müzik teorisyeni olan Guido d'Arezzo (Arezzolu Guido), koro çocuklarına ve diğer rahiplere ilahileri ezberletmenin ne kadar zor olduğunu fark etti. O dönemde bir ilahiyi öğrenmek aylar, repertuvarı tamamlamak ise yıllar alıyordu.

Guido, sesleri akılda tutmayı kolaylaştıracak bir yöntem (nımonik/hatırlatıcı) geliştirmeye karar verdi. Amacı öğrencilerin bir melodiyi notalara bakarak daha hızlı deşifre etmesini (solfej yapmasını) sağlamaktı.