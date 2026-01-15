Do, Re Mi?: Notalar İsimlerini Nereden Alıyor?
Müzik evrensel bir dil olsa da bu dili okumamızı sağlayan alfabenin, yani notaların çok spesifik bir doğum yeri ve hikayesi var. Bugün bir enstrüman çalarken veya şarkı söylerken kullandığımız o meşhur heceler, aslında Orta Çağ İtalya'sında, eğitim sürecini hızlandırmak isteyen bir rahibin buluşuydu.
Her şey bir eğitim problemi ile başladı.
Aziz Yahya ilahisi: Ut Queant Laxis. Bu nereden çıktı?
Guido, her dizenin ilk hecesini alarak bugünkü gamın temelini oluşturdu. İşte o orijinal dizeler ve denk gelen notalar:
İyi de "Ut" nasıl "Do" oldu?
Küçük bir detay:
'Do'nun, 'Dominus' (Tanrı/Rab) kelimesinin ilk hecesinden geldiği düşünülüyor. Bazı kaynaklar ise Doni'nin kendi soyadının ilk harflerini (DO-ni) kullandığını iddia eder.
Kayıp nota: "Si" (veya Ti)
Özetle notaların anlamına bakacak olursak...
Bu notalar bir rahibin mirası olarak bütün dünyaya kaldı.
