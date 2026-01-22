Dizi ve Filmlerde Duyup Bağımlısı Oluğumuz Şarkılar
Dizi ve filmler, sadece sahneleriyle değil müzikleriyle de kalbimizin en köşesine yerleşir. Bazı şarkılar, sahneyle öyle mükemmel uyum sağlar ki, bir kez duyduğunuzda bir daha kafanızdan çıkmaz. İşte o şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bella Ciao
2. Lana Del Rey - Young and Beautiful
3. Idina Menzel, AURORA - Into the Unknown
4. Journey - Don't Stop Believin
5. "Mad World" (feat. Gary Jules)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hans Zimmer - Time
7. Celine Dion - My Heart Will Go On
8. The Temper Trap - Sweet Disposition
9. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World
10. Whitney Houston - I Will Always Love You
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın