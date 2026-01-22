onedio
Dizi ve Filmlerde Duyup Bağımlısı Oluğumuz Şarkılar

Aslı Uysal
22.01.2026 - 18:01

Dizi ve filmler, sadece sahneleriyle değil müzikleriyle de kalbimizin en köşesine yerleşir. Bazı şarkılar, sahneyle öyle mükemmel uyum sağlar ki, bir kez duyduğunuzda bir daha kafanızdan çıkmaz. İşte o şarkılar!

1. Bella Ciao

2. Lana Del Rey - Young and Beautiful

3. Idina Menzel, AURORA - Into the Unknown

4. Journey - Don't Stop Believin

5. "Mad World" (feat. Gary Jules)

6. Hans Zimmer - Time

7. Celine Dion - My Heart Will Go On

8. The Temper Trap - Sweet Disposition

9. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

10. Whitney Houston - I Will Always Love You

