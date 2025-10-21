onedio
Dinlediğin Müzik Türüne Göre Aslında Kaç Yaşındasın?

İrem Coşkun
21.10.2025 - 21:35

Hangi şarkıları dinlediğimiz sadece duygularımızı değil, yaşımızı da ortaya çıkarıyor olabilir! Nostaljiden vazgeçemiyor musun yoksa günceli mi takip ediyorsun? Hadi bakalım, bu testi çöz ve gerçek yaşını birlikte öğrenelim. 👇

1. Bir yolculuğa çıkıyorsun, arabada hangi şarkıyı açarsın?

2. Spor yaparken hangi tür müzikle motive olursun?

3. Akşam evde yalnızsın, hangi şarkı ruh haline uyar?

4. Peki, hangi festivale gitmek istersin?

5. Hangi şarkıyı duyunca dans etmeden duramazsın?

6. Arkadaşlarınla karaoke gecesindesin, sen hangi şarkıyı söylersin?

7. Peki, hangi ünlü şarkıcıyı/grubu canlı dinlemek istersin?

8. Son olarak "Asla bana göre değil!" dediğin müzik türü hangisi?

Sen, 20'lerinde bir particisin!

Senin enerjin tavan, hayat da senin için bir festival alanı! Yeni trendleri hemen yakalıyor, şarkıları çıktığı gün playlist’ine ekliyorsun. Sabaha kadar dans edebilir, kalabalıklar arasında kaybolabilirsin. Senin için müzik sadece arınmak değil, adeta yaşam tarzı. Bu özelliğinle çevrendekilere de pozitif enerji yayıyorsun. Gerçek yaşın kaç olursa olsun, senin ruhun hep genç ve partiye hazır!

Sen 40'ını çoktan geçmişsin!

Sen nostaljiyi, anlamlı sözleri ve duygusal melodileri tercih ediyorsun. Playlist’inde çoğunlukla içli şarkılar var ve sen bu şarkılarda kendi hikayeni buluyorsun. Yenilikler pek sana göre değil, sen eskiyi daha kaliteli buluyorsun. Belki yaşın genç ama ruhun olgun, biraz da melankolik. Arkadaş ortamında bile “Eski şarkıların tadı bir başkaydı...” demeden duramıyorsun. Senin için müzik, geçmişle bugünü bağlayan bir köprü gibi...

30'larında asi bir ruh!

Rock, indie ya da alternatif şarkılar tam sana göre! Müzik zevkine göre hayatta kimseye kolay kolay boyun eğmeyen, kendi yolunu çizen birisin. Senin için müzik; özgürlük, isyan ve kendini ifade biçimi. Playlist’in hem güçlü hem de derin parçalarla dolu, tıpkı karakterin gibi! Gerçekte kaç yaşında olursan ol isyankar ve asi ruhun seni her zaman 30'larında, bağımsız ve özgür biri yapıyor!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
