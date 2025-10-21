Sen nostaljiyi, anlamlı sözleri ve duygusal melodileri tercih ediyorsun. Playlist’inde çoğunlukla içli şarkılar var ve sen bu şarkılarda kendi hikayeni buluyorsun. Yenilikler pek sana göre değil, sen eskiyi daha kaliteli buluyorsun. Belki yaşın genç ama ruhun olgun, biraz da melankolik. Arkadaş ortamında bile “Eski şarkıların tadı bir başkaydı...” demeden duramıyorsun. Senin için müzik, geçmişle bugünü bağlayan bir köprü gibi...