Dinamo Zagreb - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 09:00

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki ilk maçına Dinamo Zagreb deplasmanında başlayacak. Taraftarlar maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. 

İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasına dair tüm detaylar...

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan Maksimir Stadyumu’nda sahne alacak mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşma, Avrupa Ligi’nde temsilcimizin ilk sınavı olacak.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Taraftarlar bu önemli mücadeleyi ücretsiz şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maç Takvimi

  • 24 Eylül 2025: Dinamo Zagreb – Fenerbahçe (22.00)

  • 2 Ekim 2025: Fenerbahçe – Nice (19.45)

  • 23 Ekim 2025: Fenerbahçe – Stuttgart (19.45)

  • 6 Kasım 2025: Viktoria Plzeň – Fenerbahçe (23.00)

  • 27 Kasım 2025: Fenerbahçe – Ferencváros (20.45)

  • 11 Aralık 2025: Brann – Fenerbahçe (23.00)

  • 22 Ocak 2026: Fenerbahçe – Aston Villa (20.45)

  • 29 Ocak 2026: FCSB – Fenerbahçe (23.00)

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
