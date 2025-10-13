Dilan Polat Oğlu Milan'a Büyüyünce Ne Olacağını Sorunca Olanlar Oldu

Doğum fotoğrafçılığından güzellik merkezi zincirlerine uzanan kariyer öyküsü, hakkında ve eşi Engin Polat hakkında açılan davalar ve hapse girmesi gibi konuları düşünürsek Dilan Polat son yıllarda ülkenin en çok konuşulan kişilerinden biri dersek yalan olmaz. Tabii bu konuşulmanın büyük bir bölümü de kendisinin Instagram'da yaptığı paylaşımlardan ötürü.

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda eşi Engin Polat'la birlikte ifade almaları için davet edilen Dilan Polat bu kez de oğluyla olan bir diyaloğuyla gündeme geldi. Yargı sürecinden ötürü pek çok kez polislerle gördüğümüz Dilan Polat'ın oğlu Milan Polat'ın büyüyünce polis olacağını söylemesi gündeme bomba gibi düştü.