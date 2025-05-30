Dijital Yalnızlık ve Lo-fi
Bazen fonda bir şeyler çalar ama ne olduğunu tam çıkaramazsınız. Hafif bir cızırtı, eski bir kasetten gelen titreşim ve belki de puslu bir gramofon sesi gibi. Sanki biri yanınızda oturmuş da konuşmadan orada ortama eşlik ediyor gibi bir hissiyat sarar sizi. İşte bu lo-fi. Son yıllarda özellikle genç kuşak için yalnızlığın sesi, sessizliğin melodisi hâline gelen tınılar. Ne yükselir, ne de alçalır. Sadece durur, sizinle birlikte bekler ve var olur.
Lo-fi, adını düşük doğruluk veya doğruluğu sapmış anlamına gelen “low fidelity” açılımından alıyor.
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Lo-fi’ın gücü bu yalnızlığı çok derin bir şekilde paylaşmasında gizli.
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