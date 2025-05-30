Dijital Yalnızlık ve Lo-fi

Ancak bu ifade kulağa teknik gelse de aslında duygusal bir karşılığı olduğu aşikar: lo-fi müzik, mutlak doğruyu ortaya koymaktansa, kusurlarıyla kabul gören bir alan. Cızırtılı bir melodi, bilinçli bırakılmış boşluklar, melodinin ortasında çalan bir kalp atışı ya da rüzgâr sesi gibi olgular çoğu zaman algımızca kusur olarak nitelendirilse de bunlar kusur değil, karakterin ta kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bizi çeken şey tam olarak bu doğallık.

Hatırlayın, pandemi döneminde dünya bir anda sustu. Okullar, sokaklar, kafeler gibi insanların vakit geçireceği sosyal alanlar sessizleşti. Her şey kapandı ama ekranlar hep açıktı. Dijital bağlantılar arttıkça, içimizdeki yalnızlık da belki de daha belirgin hâle geldi. Tam bu anda lo-fi müzikler sahneye çıktı ve sessizliğin içine yavaşça sızdı. Ders çalışırken, işimizle ilgili meşgaleler ile meşgul olurken, yazı yazarken, kendi içimize çekilirken bize hep Lo-fi eşlik etmeye başladı.

YouTube'da 24 saat yayın yapan lo-fi kanalları tam olarak birer dijital sığınak gibi. Pencereden yağan yağmur, uzaklardan geçen trenin sesi, usulca çalan bir melodi ve köşede, ders çalışan animasyon bir karakter: lo-fi girl. Hemen görsel olarak hatırladınız değil mi minik kedisiyle o ders çalışan kızı. İşte bu görüntü sadece bir gif değil; küresel bir ruh hâlinin temsilcisi hâline geldi. Birçok insan için bu görüntü ve ses, dünyanın dört bir yanındaki görünmez yalnızlıkları bir araya getiriyor ve ortak paydada bu müziğin içinde paylaşılıyor.