Dijital Labirentte Pusulayı Aramak: Dijital İnsan Zirvesi

Her beğeni, her kaydırma ve hatta bir gönderinin üzerinde kaç saniye durduğumuz, devasa bir veri madenciliği makinesini besliyor. Biz ekranın karşısında olduğumuzu sanırken, arka planda bizim 'dijital ikizimiz' inşa ediliyor. Bu ikiz, bizim neyi sevdiğimizi, neden korktuğumuzu, neye öfkelendiğimizi bizden bile daha iyi biliyor.

İşte bu zirvenin sormaya cesaret ettiği asıl soru şu: Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz, yoksa bu dijital kopyalarımız üzerinden algoritmalar mı bizi kullanıyor? Zirve, bu görünmez bağları görünür kılmak için akademisyenleri ve bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Algoritmaların Ötesindeki İnsan

'Dijital İnsan' zirvesi bizi bir aynaya bakmaya davet ediyor derken, kastedilen sadece teknolojik bir yüzleşme değil. Bu, aynı zamanda psikolojik ve etik bir yüzleşme. * Psikolojik Boyut: Sosyal medyadaki 'mükemmel hayatlar' filtresi altında kendi gerçekliğimizden ne kadar uzaklaştık? Zirvede, bu dijital illüzyonun insan ruhunda açtığı yaralar ve yarattığı 'beğeni bağımlılığı' detaylandırılacak.

Sosyolojik Boyut: Fiziksel dünyada kuramadığımız bağları dijitalde ararken, aslında sosyolojimizi nasıl bir 'yankı odasına' hapsettik? Zirve, toplumsal kutuplaşmadan dijital nezakete kadar geniş bir yelpazede bu değişimi masaya yatıracak.

Geleceğin Sosyal Medyası: Artık sadece metin veya görsel paylaşmıyoruz; artık duygularımızı ve dikkatimizi paylaşıyoruz. Geleceğin sosyal medyası, insanı bir 'tüketici' olarak mı görecek yoksa özgür iradesi olan bir 'birey' mi? Zirvedeki iş dünyası temsilcileri ve fikir önderleri, insanın bu ekosistemdeki kaybolan konumunu yeniden inşa etmenin yollarını arayacak.

Teknolojik Determinizme Karşı Entelektüel Direniş

Teknoloji, felsefeden ve sosyolojiden kopuk ilerlediğinde 'teknolojik determinizm' dediğimiz bir çıkmaza yol açar, yani teknolojinin toplumu ve insanı istediği gibi şekillendirdiği, insanın ise buna sadece boyun eğdiği bir süreç. Bu zirvenin önemi, teknolojiyi tasarlayan akıl ile insanı anlamaya çalışan aklı aynı masaya oturtmasıdır. Eğer felsefe işin içine girmezse, algoritmalar sadece 'en çok tıklanmayı' hedefler, bu da nefret söyleminin, kutuplaşmanın ve dezenformasyonun kazandığı bir dünya demektir.

Siber Zorbalıktan 'Dijital Nezakete'

İnternetin anonimliği, maalesef insan psikolojisinin karanlık yanlarını besleyebiliyor. Literatürde 'Çevrimiçi Engelleme Kaybı Etkisi' (Online Disinhibition Effect) olarak bilinen bu durum, insanların ekran arkasında normalde yapmayacakları kadar kaba ve yıkıcı olmalarına neden oluyor.