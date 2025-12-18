onedio
Devlet Bahçeli’den DEM Parti Mitingine Yeşil Işık: "Hiçbir Mahsuru Yok"

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 15:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da Abdullah Öcalan için düzenleyeceği miting için “Hiçbir mahsuru yok” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısını hatırlatarak, “PKK önderliğinin cezaevinden çıkma gibi bir talebi yok. Bunun dışındaki görüşlerin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum” dedi.

DEM Parti’nin öncülüğünü yaptığı Demokratik Toplum Platformu’nun 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da düzenleyeceği miting gündemdeydi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den mitinge yeşil ışık çıktı. Bahçeli açıklamasında, siyasi partilerin toplantı ve gösteri yapmasının demokratik bir hak olduğunu vurgularken, “CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?” dedi.

“PKK önderliğinin cezaevinden çıkma talebi yok”

Devlet Bahçeli’nin açıklaması şöyle devam etti:

DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır.

Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.

4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
