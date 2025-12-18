Devlet Bahçeli’den DEM Parti Mitingine Yeşil Işık: "Hiçbir Mahsuru Yok"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da Abdullah Öcalan için düzenleyeceği miting için “Hiçbir mahsuru yok” ifadelerini kullandı.
Bahçeli ayrıca Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısını hatırlatarak, “PKK önderliğinin cezaevinden çıkma gibi bir talebi yok. Bunun dışındaki görüşlerin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum” dedi.
DEM Parti’nin öncülüğünü yaptığı Demokratik Toplum Platformu’nun 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da düzenleyeceği miting gündemdeydi.
“PKK önderliğinin cezaevinden çıkma talebi yok”
