Depresyona Ne Kadar Yakınsın?
Depresyona Ne Kadar Yakınsın?
17.08.2024 - 14:01
İnsanın kendini kötü hissettiği ve kötü olaylar yaşadığı zamanlar olur. Bu durumlar da insanı depresyona sürükleyebilir. Kimi zaman bunu farkında oluruz, kimi zaman da olmayız. Sen depresyona ne kadar yakınsın merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini sürekli yorgun hissediyor musun?
4. Geçmişte yaşadığın olaylara takılıp kalıyor musun?
5. Olur olmadık zamanlarda değersiz hissediyor musun?
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6. Rüyaların nasıl oluyor genelde?
7. Sorunlarla nasıl başa çıkarsın?
8. Uyumakta zorluk çekiyor musun?
9. Belirsizlik sana ne hissettiriyor?
10. Son olarak takıntını puanla bakalım!
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Sen depresyonun vücut bulmuş halisin!
Sen depresyonun içindesin!
Sen depresyonun içine çekiliyorsun!
Sen depresyondan çok uzakın!
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