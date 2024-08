Depresyona Ne Kadar Yakınsın?

Depresyonun somutlaşmış hali gibi hissediyorsun. Bu, sadece bir his değil, sanki tüm varlığınla depresyonu yaşamaya başlamışsın. Her bir hücren, her bir nefesin, her bir düşüncen bu duygusal tufanın içine sürüklenmiş durumda. Kendini bu karanlık ve kasvetli atmosferin içinde bulmuşsun ve sanki tüm enerjini, neşeni, yaşama sevincini emip almış gibi. Ama unutma ki, bu durum geçici. Depresyon bir hastalık ve tıpkı diğer hastalıklar gibi tedavi edilebilir. Kendine zaman tanı, yardım al ve unutma ki, her zaman daha iyi günler var. Kendini bu şekilde hissettiğin zamanlarda, en ufak bir ışığın bile karanlığı delip geçebileceğini hatırla. Sen güçlüsün ve bu durumu aşacak güce sahipsin.