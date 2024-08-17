Neler Oluyor?
TatilvillamileyaztatiliCGVÇocukAileKulübüParibu CineverseevyaphayvanbakimiphilipsevurunleritemizlikevyapilebakimOkey%100FinansbankPhilips Air Fryerxxl İle TariflerBilpopemojileoyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Depresyona Ne Kadar Yakınsın?

Depresyona Ne Kadar Yakınsın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 14:01

İnsanın kendini kötü hissettiği ve kötü olaylar yaşadığı zamanlar olur. Bu durumlar da insanı depresyona sürükleyebilir. Kimi zaman bunu farkında oluruz, kimi zaman da olmayız. Sen depresyona ne kadar yakınsın merak ediyor musun?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini sürekli yorgun hissediyor musun?

4. Geçmişte yaşadığın olaylara takılıp kalıyor musun?

5. Olur olmadık zamanlarda değersiz hissediyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Rüyaların nasıl oluyor genelde?

7. Sorunlarla nasıl başa çıkarsın?

8. Uyumakta zorluk çekiyor musun?

9. Belirsizlik sana ne hissettiriyor?

10. Son olarak takıntını puanla bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen depresyonun vücut bulmuş halisin!

Depresyonun somutlaşmış hali gibi hissediyorsun. Bu, sadece bir his değil, sanki tüm varlığınla depresyonu yaşamaya başlamışsın. Her bir hücren, her bir nefesin, her bir düşüncen bu duygusal tufanın içine sürüklenmiş durumda. Kendini bu karanlık ve kasvetli atmosferin içinde bulmuşsun ve sanki tüm enerjini, neşeni, yaşama sevincini emip almış gibi. Ama unutma ki, bu durum geçici. Depresyon bir hastalık ve tıpkı diğer hastalıklar gibi tedavi edilebilir. Kendine zaman tanı, yardım al ve unutma ki, her zaman daha iyi günler var. Kendini bu şekilde hissettiğin zamanlarda, en ufak bir ışığın bile karanlığı delip geçebileceğini hatırla. Sen güçlüsün ve bu durumu aşacak güce sahipsin.

Sen depresyonun içindesin!

Sen depresyonun içindesin!

Depresyonun pençesinde olduğunu hissediyorsun. Bu karanlık tünelin içine yeni girdiğin için çıkışı bulman daha kolay olacak. Hayatın getirdiği zorluklar, beklenmedik olaylar, belki de bir anda üzerine çöken ağırlıklar seni bu bunalıma sürüklemiş olabilir. Fakat unutma, yardım istemek hiç de zor değil. Depresyon, hayatın her alanını kaplayan, her anını karartan bir bulut gibi üzerine çöker. Her şeyi griye boyar, enerjini emer ve yaşama sevincini çalar. Ancak senin durumun daha farklı. Belki de hayatın sana sunduğu zorluklar, tükenmişlik hissi, beklenmedik olaylar seni bu duruma getirdi. Ancak unutma, her zorluk bir öğretidir ve senin de bu durumdan çıkman mümkün.

Yardım istemek, bazen en zor adım gibi görünebilir. Ancak aslında bu, kurtuluşa giden yolun başlangıcıdır. Kendine ve yaşama dair hislerini paylaşmak, duygularını anlatmak, bir uzmana başvurmak... İşte bu adımlar, depresyonla mücadelede seni güçlü kılacak hamlelerdir.

Unutma, her zaman bir çıkış yolu vardır ve sen de bu yolu bulabilirsin. Kendine inan, yardım istemekten çekinme ve bu karanlık tünelin sonundaki ışığa doğru ilerle!

Sen depresyonun içine çekiliyorsun!

Sen depresyonun içine çekiliyorsun!

Hayatın ağırlığı omuzlarında hissediliyor ve ruhunda bir karanlık bulut beliriyor. Yaşadığın durumlar, sanki bir uçurumun kenarına seni sürüklüyor, depresyonun soğuk ve kasvetli dünyasına doğru. Unutma ki henüz bitmiş değil. Çünkü hala kaçmak için bir şansın var. Her gün yeni bir umutla uyanmak, yaşamın zorluklarına karşı direnmek, hayatın acımasız oyunlarına karşı ayakta kalmak... Tüm bunlar, depresyonun pençesinden kurtulma yolunda atabileceğin adımlar. Belki de bu karanlık bulutların ardında, seni bekleyen bir güneş vardır. Belki de bu zorlu süreç, seni daha güçlü bir birey yapma yolunda atılan bir adımdır.

Sen depresyondan çok uzakın!

Sen depresyondan çok uzakın!

Gözlerindeki o ışığı hiçbir şey söndüremez, çünkü sen depresyonun çok uzağındasın! Belki de şu sıralar hayatın seni biraz zorluyor, belki de tatsız durumlarla karşı karşıyasın. Ancak unutma ki, bu tür durumlar hayatın tuzu biberi. Her ne olursa olsun, senin o eşsiz enerjini ve yaşama sevincini hiçbir şey etkileyemez. Hayatın zorlukları karşısında bile gülümsemeyi bilen, her durumda pozitifliğini koruyan sen, depresyonun tam zıttı bir noktadasın. Bu tür durumlar, senin hayat enerjini düşürmeye yetecek güçte değil. Aksine, sen bu zorlukları aşarak daha da güçleniyorsun, yaşama sevincini daha da pekiştiriyorsun.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler
Yorumlar Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
En Yeni İçerikler!
Gündem Canımıza Tak Etti: İzmir Yangınında da Halkımız Kendi Yaralarını Kendi Sardı!
Yaşam Sebebi Çok Farklıymış! Japon Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyur?
Video Hint Usulü Kurtarma Operasyonu: Bir Taksini Köprüden Atlamaya Çalışan Kadını Saçından Yakaladı
Gündem Devlet Bahçeli’den Can Atalay Tepkisi: “Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Çöpe Atılmıştır”