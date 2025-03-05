Okurken Bakış Açınızı Değiştirecek En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı

Hayatta büyük değişimler yapmak istiyorsanız, bunu küçük alışkanlıklarla başlatmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? James Clear, 'Atomik Alışkanlıklar' kitabında, küçük ama etkili alışkanlıkların nasıl büyük sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor. Kötü alışkanlıkları nasıl bırakabileceğinizi, iyi alışkanlıkları nasıl sürdürebileceğinizi ve bunları uzun vadede nasıl hayatınıza entegre edebileceğinizi bilimsel yöntemlerle açıklıyor. Eğer hayatınızda kalıcı değişimler yapmak istiyorsanız, ilk durağınız bu kitap olmalı!