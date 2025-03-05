Okurken Bakış Açınızı Değiştirecek En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Okurken Bakış Açınızı Değiştirecek En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Kişisel gelişim kitapları herkesin hayatına dokunabilecek türden eserlerdir. Kimileri disiplin kazandırırken, kimileri düşünme şeklinizi değiştirir. Ancak bazı kitaplar vardır ki, sadece bilgi vermekle kalmaz, hayata bakış açınızı tamamen dönüştürür! Eğer günlük alışkanlıklarınızı geliştirmek, daha etkili bir insan olmak veya zihinsel kapasitenizi artırmak istiyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
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1. Atomik Alışkanlıklar – James Clear
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2. İnsan Mühendisliği – Nüvit Osmay
3. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı – Stephen R. Covey
4. Asla Yalnız Yeme – Keith Ferrazzi
5. Hızlı ve Yavaş Düşünme – Daniel Kahneman
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6. İnsanın Anlam Arayışı – Viktor Emil Frankl
7. İnsan İnsana – Doğan Cüceloğlu
8. Duygusal Zekâ – Daniel Goleman
9. Alışkanlıkların Gücü – Charles Duhigg
10. Dört Anlaşma – Don Miguel Ruiz
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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