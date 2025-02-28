Sayfaları Çevirirken Soluk Almayı Bile Unutacağınız En İyi 10 Bilim Kurgu Kitabı

Iain M. Banks’in Kültür Serisi’nin ilk kitabı olan Phlebas’ı Hatırla, gelişmiş yapay zekâlarla yönetilen bir medeniyetin ve onun karşısındaki savaşçı bir topluluğun çarpışmasını konu alıyor. Kitap, aksiyon dolu sahneleri ve politik alt metniyle okurları içine çekiyor. Eğer karmaşık ve derin bir bilim kurgu dünyasına adım atmak istiyorsanız, tam size göre!