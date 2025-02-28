Sayfaları Çevirirken Soluk Almayı Bile Unutacağınız En İyi 10 Bilim Kurgu Kitabı
Sayfaları Çevirirken Soluk Almayı Bile Unutacağınız En İyi 10 Bilim Kurgu Kitabı
Bilim kurgu, yalnızca teknoloji veya uzay maceralarından ibaret değil. Bu tür, insan doğasını, toplumu ve geleceği sorgulayan derin hikayeler sunuyor. Kimi zaman yapay zekalarla dolu bir dünyada, kimi zamansa totaliter rejimlerin gölgesinde buluyoruz kendimizi. Peki, en sürükleyici bilim kurgu kitapları hangileri? İşte elinizden düşüremeyeceğiniz 10 efsane bilim kurgu kitabı!
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1. 1984 – George Orwell
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2. Nefes – Ted Chiang
3. Phlebas’ı Hatırla – Iain M. Banks
4. Kızıl Mars – Kim Stanley Robinson
5. Parazit – Neal Stephenson
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6. Dune Serisi – Frank Herbert
7. Üç Cisim Problemi – Cixin Liu
8. Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
9. Ubik – Philip K. Dick
10. Çocukluğun Sonu – Arthur C. Clarke
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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