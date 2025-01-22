Edebiyat Aşıklarının Ölmeden Önce Okuması Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği

Goethe’nin bu unutulmaz eseri, bir aşk hikayesinin arka planında genç bir adamın duygusal çöküşünü işler. Werther, kendisini imkansız bir aşkın içinde bulur ve bu aşk, onun yaşamındaki her şeyi etkiler. Roman, romantizmin en güçlü örneklerinden biri olarak insan ruhunun en derin duygularını yansıtır.