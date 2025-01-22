Edebiyat Aşıklarının Ölmeden Önce Okuması Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği
Edebiyat Aşıklarının Ölmeden Önce Okuması Gereken En İyi 10 Dünya Klasiği
Edebiyat, bazen bir satırla hayatımızı değiştirebilir. Kimi kitaplar, bize hiç bilmediğimiz dünyaların kapısını aralar ve orada kendimizi buluruz. Dünya klasiklerinin gücü, evrensel hikayelerle her nesle ilham verebilmesinde saklıdır. Ölmeden önce okunması gereken bu 10 eser, kitaplığınızda yer almayı fazlasıyla hak ediyor.
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10. Murebbiye – Stefan Zweig
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9. Hayvan Çiftliği – George Orwell
8. Genç Werther’in Acıları – Johann Wolfgang von Goethe
7. Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigori Spiridonoviç Petrov
6. Gazap Üzümleri – John Steinbeck
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5. Satranç – Stefan Zweig
4. Sevme Sanatı – Erich Fromm
3. Anna Karenina – Lev Tolstoy
2. Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo
1. İnsan Neyle Yaşar? – Lev Nikolayeviç Tolstoy
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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