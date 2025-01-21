Edebiyat Tutkunlarının Mutlaka Okuması Gereken 10 Unutulmaz Türk Klasiği

Turgut Özben, yakın arkadaşı Selim Işık’ın intiharından sonra onun hayatını anlamak için araştırmaya başlar. Selim’in hayatına dair topladığı bilgiler, onu Selim’in yalnızlıkla ve toplumla çatışmasına tanık eder. Turgut, bu süreçte kendi hayatını ve toplumdaki yerini de sorgulamaya başlar. Roman, Turgut’un Selim’in geçmişine yaptığı yolculukla şekillenir ve onun da topluma yabancılaşmasına neden olur.