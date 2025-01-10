Kendinizden Bir Parça Bulacağınız En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Kendinizden Bir Parça Bulacağınız En İyi 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Hayatta bazen durup kendimize dönmek isteriz, değil mi? 'Ben kimim, ne istiyorum?' gibi soruların cevabını ararken bir rehber bulmak hepimize iyi gelir. İşte bu kitaplar tam da böyle anlarda imdadınıza yetişiyor. Hem eğitici hem de düşündürücü hikayeleriyle hayatınıza farklı bir dokunuş yapacaklar. Hazırsanız, kendinizden bir parça bulacağınız kitaplara birlikte göz atalım!
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Simyacı – Paulo Coelho
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İnsanın Anlam Arayışı – Viktor Frankl
Kendine İyi Bak Enneagram ile Kişilik Analizi – Uğur Batı
Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır – Ahmet Şerif İzgören
Kendime Düşünceler – Marcus Aurelius
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Mükemmel Zamanlamanın Bilimsel Sırları – Dan Pink
Ferrari’sini Satan Bilge – Robin Sharma
İkigai – Hector Garcia ve Francesc Miralles
İnsan Olma Yolculuğu – Osho
59 Saniye: Azıcık Düşünün, Çok Şeyi Değiştirin – Richard Wiseman
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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