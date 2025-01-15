Okurken Kendinizi Başka Diyarlarda Bulacağınız En İyi 10 Fantastik Kitap
Okurken Kendinizi Başka Diyarlarda Bulacağınız En İyi 10 Fantastik Kitap
Fantastik kitaplar, bizi sıradan hayatımızdan alıp başka dünyalara taşıma gücüne sahip. Sihir, destansı savaşlar ve unutulmaz karakterlerle dolu bu tür, edebiyatın en büyüleyici alanlarından biri. Bazen bir büyücünün dünyasına, bazen de uzayın derinliklerine adım atarız. Bu listede yer alan eserler, sizi hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak maceralara davet ediyor. Hangi dünyaya yolculuk edeceğiniz tamamen size kalmış!
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10. Kara Büyücü Üçlemesi – Trudi Canavan
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9. Kırık Diyar Üçlemesi – N.K. Jemisin
8. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi – J.R.R. Tolkien
7. Karanlık Cevher Üçlemesi – Philip Pullman
6. Yerdeniz Serisi – Ursula K. Le Guin
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5. Narnia Günlükleri – C.S. Lewis
4. Son Tekboynuz – Peter S. Beagle
3. Gece Sirki – Erin Morgenstern
2. Taht Oyunları Serisi – George R.R. Martin
1. Otostopçunun Galaksi Rehberi – Douglas Adams
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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en iyi! hmmm. iddalı başlık olmuş.