Bir Çırpıda Okuyabileceğiniz Dünya Edebiyatının En İyi 10 Aşk Romanı
Bir Çırpıda Okuyabileceğiniz Dünya Edebiyatının En İyi 10 Aşk Romanı
Bazı kitaplar vardır ki sayfalarını çevirdikçe içine çekilir, bir bakmışsınız bitmiş! Dünya edebiyatının en özel eserlerinden bazıları, akıcı anlatımları ve unutulmaz karakterleriyle kısa sürede okunabilecek kadar sürükleyicidir. Aşk, tutku, hayaller ve hayatın acı gerçekleri, bu romanların satırlarında ustalıkla işlenmiştir. İşte biz de sizin için bu kitapları listeledik!
İyi okumalar dileriz 👇🏻❤️
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1. Kolera Günlerinde Aşk – Gabriel García Márquez
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2. Kırmızı ve Siyah – Stendhal
3. Muhteşem Gatsby – F. Scott Fitzgerald
4. Vadideki Zambak – Honoré de Balzac
5. İlk Aşk – İvan Turgenyev
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6. Aşk ve Gurur – Jane Austen
7. Beyaz Geceler – Fyodor Dostoyevski
8. Madame Bovary – Gustave Flaubert
9. Swann’ın Bir Aşkı – Marcel Proust
10. Anna Karenina - Lev Tolstoy
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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