Bir Çırpıda Okuyabileceğiniz Dünya Edebiyatının En İyi 10 Aşk Romanı

Genç Felix de Vandenesse’in, kendisinden yaşça büyük, asil ve evli bir kadın olan Henriette de Mortsauf’a duyduğu büyük aşkı konu alan roman, duyguların ve fedakarlığın romanı. Felix, kendisini yönlendiren, ona destek olan bu kadına derin bir sevgi duysa da, aşkı karşılıksız kalır. Henriette, toplumsal normlar ve ahlaki değerler nedeniyle Felix’in aşkına karşılık veremez ve içinde yaşadığı duygusal çatışma, romanın en güçlü yanlarından biri olur.