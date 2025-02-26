Okurken Suç Dünyasının Kapılarını Aralayacağınız En İyi 10 Polisiye Roman
Okurken Suç Dünyasının Kapılarını Aralayacağınız En İyi 10 Polisiye Roman
Polisiye roman okumak, kendinizi bir dedektif gibi hissetmenin en iyi yollarından biridir. Sayfalar ilerledikçe, olayların içine çekilir ve katilin kim olduğunu tahmin etmeye çalışırsınız. Heyecan dozu yüksek hikayeler, merak unsurunu zirveye taşır. Çözülmeyi bekleyen sırlar, ipuçları ve zekice işlenmiş suçlar sizi içine çeker. İşte suç dünyasının karanlık kapılarını aralayacak, okurken nefesinizi tutacağınız 10 polisiye roman!
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1. Beyoğlu Rapsodisi – Ahmet Ümit
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2. Hayvan Mezarlığı – Stephen King
3. Çırak – Tess Gerritsen
4. Cehennem – Dan Brown
5. Mathilda – Mary Shelley
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6. Trendeki Yabancılar – Patricia Highsmith
7. Arsen Lupen: Kibar Hırsız – Maurice Leblanc
8. Trendeki Kız – Paula Hawkins
9. Sil Baştan – Ken Grimwood
10. Yırtıcı Kuşlar Zamanı – Ahmet Ümit
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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