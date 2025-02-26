Okurken Suç Dünyasının Kapılarını Aralayacağınız En İyi 10 Polisiye Roman

Her gün aynı trene binen Rachel, bir gün beklenmedik bir olayın içine sürüklenir. Şahit olduğu bir şey, onun hayatını ve bir cinayetin çözülmesini tamamen değiştirecektir. Karakterin güvenilmez anlatımıyla şekillenen bu roman, psikolojik gerilim ve polisiye türünü mükemmel bir şekilde harmanlıyor.