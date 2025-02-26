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Okurken Suç Dünyasının Kapılarını Aralayacağınız En İyi 10 Polisiye Roman

Okurken Suç Dünyasının Kapılarını Aralayacağınız En İyi 10 Polisiye Roman

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 21:09

Polisiye roman okumak, kendinizi bir dedektif gibi hissetmenin en iyi yollarından biridir. Sayfalar ilerledikçe, olayların içine çekilir ve katilin kim olduğunu tahmin etmeye çalışırsınız. Heyecan dozu yüksek hikayeler, merak unsurunu zirveye taşır. Çözülmeyi bekleyen sırlar, ipuçları ve zekice işlenmiş suçlar sizi içine çeker. İşte suç dünyasının karanlık kapılarını aralayacak, okurken nefesinizi tutacağınız 10 polisiye roman!

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1. Beyoğlu Rapsodisi – Ahmet Ümit

1. Beyoğlu Rapsodisi – Ahmet Ümit

Üç çocukluk arkadaşı, İstanbul’un gizemli sokaklarında bir cinayetin peşine düşer. Beyoğlu'nun kasvetli atmosferinde geçen hikayede, dostluk, sırlar ve suç iç içe geçiyor. Ahmet Ümit’in ustalıklı kalemiyle yazdığı bu roman, polisiye severleri İstanbul’un karanlık köşelerinde unutulmaz bir maceraya çıkarıyor.

2. Hayvan Mezarlığı – Stephen King

2. Hayvan Mezarlığı – Stephen King

Dr. Louis Creed ve ailesi, taşındıkları kasabada tuhaf bir mezarlık keşfeder. Bu mezarlık, ölüleri geri getirme gücüne sahiptir ancak bunun korkunç sonuçları olacaktır. Stephen King’in tüyler ürperten anlatımıyla, suç ve doğaüstü olaylar iç içe geçiyor.

3. Çırak – Tess Gerritsen

3. Çırak – Tess Gerritsen

Adli tıp uzmanı Maura Isles ve dedektif Jane Rizzoli, vahşi cinayetlerin izini sürüyor. Seri katil izleri taşıyan bu cinayetlerin ardında nasıl bir dehşet saklı? Tıbbi gerilim ve polisiye unsurların kusursuz bir birleşimi olan roman, sizi son sayfasına kadar diken üstünde tutacak.

4. Cehennem – Dan Brown

4. Cehennem – Dan Brown

Ünlü simgebilim profesörü Robert Langdon, bu kez Dante’nin 'İlahi Komedya' eserinden esinlenen ölümcül bir komplonun ortasında kalıyor. Floransa’nın gizli geçitlerinde ve tarihi mekanlarında geçen bu roman, hem entelektüel hem de aksiyon dolu bir polisiye sunuyor.

5. Mathilda – Mary Shelley

5. Mathilda – Mary Shelley

Klasik bir eser olmasına rağmen içerisinde suç ve karanlık sırlar barındıran bir hikaye. Mathilda, babasının sakladığı korkunç sırlarla yüzleşirken, insan psikolojisinin derinliklerine iniyoruz. Shelley’nin gotik tarzı, romanı benzersiz bir polisiye haline getiriyor.

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6. Trendeki Yabancılar – Patricia Highsmith

6. Trendeki Yabancılar – Patricia Highsmith

İki yabancı bir tren yolculuğunda karşılaşır ve hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir anlaşma yapar. 'Sen benim düşmanımı öldür, ben de seninkini!' fikri üzerine kurulu bu roman, kusursuz bir cinayetin mümkün olup olmadığını sorgulatıyor.

7. Arsen Lupen: Kibar Hırsız – Maurice Leblanc

7. Arsen Lupen: Kibar Hırsız – Maurice Leblanc

Sherlock Holmes’ün Fransız rakibi Arsen Lupen, zekası ve kurnazlığıyla suç dünyasında eşsiz bir karakterdir. Polisleri her defasında atlatan bu centilmen hırsızın maceraları, polisiye severler için eğlenceli ve heyecan verici bir okuma sunuyor.

8. Trendeki Kız – Paula Hawkins

8. Trendeki Kız – Paula Hawkins

Her gün aynı trene binen Rachel, bir gün beklenmedik bir olayın içine sürüklenir. Şahit olduğu bir şey, onun hayatını ve bir cinayetin çözülmesini tamamen değiştirecektir. Karakterin güvenilmez anlatımıyla şekillenen bu roman, psikolojik gerilim ve polisiye türünü mükemmel bir şekilde harmanlıyor.

9. Sil Baştan – Ken Grimwood

9. Sil Baştan – Ken Grimwood

Jeff Winston, 43 yaşında ölür ve 18 yaşında yeniden hayata döner! Zaman döngüsü içinde sıkışıp kalan Jeff, işlediği suçları düzeltebilecek mi yoksa kendisini daha büyük bir karmaşanın içinde mi bulacak?

10. Yırtıcı Kuşlar Zamanı – Ahmet Ümit

10. Yırtıcı Kuşlar Zamanı – Ahmet Ümit

Türkiye’nin karanlık siyasi geçmişine uzanan bu romanda, gazeteci ve yazar Adnan, işlediği suçlarla ünlü eski bir istihbaratçının cinayetini araştırırken geçmişin gölgeleriyle yüzleşir. Ahmet Ümit’in ustalıklı anlatımıyla kaleme aldığı bu hikaye, polisiye türüne derinlik katan siyasi entrikalar ve çarpıcı karakterler içeriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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