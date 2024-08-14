Hangi Enstrümanı Çalmaya Yatkınsın?
Hangi Enstrümanı Çalmaya Yatkınsın?
Kiminin müziğe yatkınlığı vardır. Kimininse çabasıyla müziğe yatkınlığı artar. Peki sen bir enstrüman çalacak olsan hangi enstrümanı çalardın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hangi müzik türünü dinlemeyi seviyorsun?
4. Sık sık konsere gider misin?
5. Gün içinde kaç saat müzik dinlersin?
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6. Sesin güzel mi peki?
7. Kalabalık bir arkadaş ortamın var mı?
8. Kişiliğini bir kelimeyle anlatsan?
9. Sence müzik ruhu dinlendiriyor mu?
10. Son olarak müziği nerede dinlemek istersin?
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Sen gitar çalmaya yatkınsın!
Sen bateri çalmaya yatkınsın!
Sen keman çalmaya yatkınsın!
Sen piyano çalmaya yatkınsın!
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