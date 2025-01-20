Deniz Işın Kimdir? Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrılan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler
Deniz Işın Kimdir? Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrılan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülerin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Deniz Işın'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.
Peki, oyuncu Deniz Işın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? Ayşe Barım'la bağlantısı ne? İşte, merak ettiğiniz detaylar...
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Deniz Işın Kimdir?
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Deniz Işın Hangi Dizilerde Oynadı?
Deniz Işın'ın Ayşe Barım'la Bağlantısı Ne?
Deniz Işın Instagram Hesabı
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