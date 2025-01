Deniz Işın Kimdir? Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrılan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Son zamanların öne çıkan isimlerinden biri olan başarılı oyuncu Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Işın, mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans sonrası İstanbul’a taşınan Deniz Işın, iki yıl Sahne Tozu Tiyatrosu’nda, bir yıl da İstanbul’da eğitim gördü ve 2017’de ''Lysistrata'' oyununda Lysistrata, 2018’de ''You Can’t Take It With You'' oyununda Alice karakterini oynayarak başarılı bir performans sergiledi.