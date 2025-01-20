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Deniz Işın Kimdir? Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrılan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Deniz Işın Kimdir? Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrılan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 15:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülerin menajeri olarak bilinen Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Deniz Işın'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Peki, oyuncu Deniz Işın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? Ayşe Barım'la bağlantısı ne? İşte, merak ettiğiniz detaylar...

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Deniz Işın Kimdir?

Deniz Işın Kimdir?

Son zamanların öne çıkan isimlerinden biri olan başarılı oyuncu Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Işın, mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans sonrası İstanbul’a taşınan Deniz Işın, iki yıl Sahne Tozu Tiyatrosu’nda, bir yıl da İstanbul’da eğitim gördü ve 2017’de ''Lysistrata'' oyununda Lysistrata, 2018’de ''You Can’t Take It With You'' oyununda Alice karakterini oynayarak başarılı bir performans sergiledi.

Deniz Işın Hangi Dizilerde Oynadı?

Deniz Işın Hangi Dizilerde Oynadı?

  • 2019 - Her Yerde Sen

  • 2019 - Atiye

  • 2020 - İyi Günde Kötü Günde

  • 2020 - Eee Sonra?

  • 2019 - Sefirin Kızı

  • 2021 - Masumiyet

  • 2022 - Sevmek Zamanı

  • 2022 - Bizden Olur mu?

  • 2023 - Dokuz Oğuz

  • 2021 - Günümüz: Leyla ile Mecnun

Deniz Işın'ın Ayşe Barım'la Bağlantısı Ne?

Deniz Işın'ın Ayşe Barım'la Bağlantısı Ne?

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, 20 Ocak 2025 tarihinde mağdur olarak ifadeye çağrıldı. Işın, daha önce Ayşe Barım hakkında, 'Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı' şeklinde bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımıyla gündem olmuştu.

Deniz Işın Instagram Hesabı

Deniz Işın Instagram Hesabı

Oynadığı projelerde başarılı performanslarıyla adından söz ettiren güzel oyunxu Deniz Işın Instagram'da @deniz.isin kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor. Ünlü oyuncunun Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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