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Bugün İndirimde Neler Var? Staub La Cocotte Döküm Tencereden Aydınlatmalara 6 Nisan 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Staub La Cocotte Döküm Tencereden Aydınlatmalara 6 Nisan 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 14:14

6 Nisan 2025 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Staub La Cocotte döküm tencereler, mutfakta yemek yapmayı bir sanata dönüştüren efsanevi bir ürün. Hem sağlıklı hem de lezzetli yemeklerin anahtarı olan bu tencereler, bugünün en dikkat çeken indirimlerinden biri. Ancak bu fırsatlar sadece mutfakla sınırlı değil. Ev dekorasyonunuza yeni bir soluk getirecek aydınlatma ürünleri de bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Şık ve modern tasarımlı bu aydınlatmalarla, evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz. İşte bugünün indirimlerinde neler var, kaçırmamanızı tavsiye ederiz!

Bu içerik 06.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

1. Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

Açık hava keyfinizi katlayın! Kolayca kurulup toplanabilen bu pratik masa, kamp ve pikniklerinizde size konforlu bir alan sunacak.

Katlanabilir özelliği sayesinde taşıması da çok kolay!

Box&Box Katlanabilir Kumaş Kamp ve Piknik Masası

2. WİZ Wi-Fi BLE Floor Lamp EU Type C (Philips Aydınlatma Garantili)

2. WİZ Wi-Fi BLE Floor Lamp EU Type C (Philips Aydınlatma Garantili)

Evinizin atmosferini tek dokunuşla değiştirin! Akıllı özelliklere sahip bu şık lambader, Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilir ve farklı renk seçenekleriyle ortamınıza modern bir hava katacak.

Philips Aydınlatma güvencesiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor.

WİZ Wi-Fi BLE Floor Lamp EU Type C (Philips Aydınlatma Garantili)

3. Arnica Solara Şarjlı Dik Süpürge ET13450

3. Arnica Solara Şarjlı Dik Süpürge ET13450

Kablolara veda edin, temizliğe özgürlük gelsin! Güçlü emiş gücü ve şarjlı özelliğiyle bu dik süpürge, evinizin her köşesini kolayca temizlemenizi sağlayacak.

Pratik kullanımı ve şık tasarımıyla da göz dolduruyor.

Arnica Solara Şarjlı Dik Süpürge ET13450

4. Karaca Streamline Middle Gold 59 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

4. Karaca Streamline Middle Gold 59 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

Sofralarınıza zarafet katın! Altın detaylarıyla göz alıcı bu 59 parçalık yemek takımı, özel davetlerinizde ve günlük yemeklerinizde şıklığı ön plana çıkaracak.

12 kişilik olmasıyla kalabalık misafirlerinizi ağırlamak artık daha keyifli.

Karaca Streamline Middle Gold 59 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı

5. Staub La Cocotte Döküm Tencere Yuvarlak 20 cm Trüf Beyaz

5. Staub La Cocotte Döküm Tencere Yuvarlak 20 cm Trüf Beyaz

Mutfakta lezzet sırlarınızı keşfedin! Isıyı mükemmel şekilde muhafaza eden bu döküm tencere, yemeklerinizi ağır ateşte pişirmenin keyfini yaşatacak.

Trüf beyazı rengiyle de mutfağınıza sofistike bir dokunuş katacak.

Staub La Cocotte Döküm Tencere Yuvarlak 20 cm Trüf Beyaz

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6. Cigit Papatya Desenli Oversize Şortlu Takım Lacivert

6. Cigit Papatya Desenli Oversize Şortlu Takım Lacivert

Çocuğunuz yazın enerjisini üzerinizde taşısın! Papatya desenli bu oversize şortlu takım, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor.

Lacivert rengiyle de ayrı bir hava katacak bu takımla yaz günlerine neşe katın!

Cigit Papatya Desenli Oversize Şortlu Takım Lacivert

7. Mango Yuvarlak Yakalı Saten Gömlek

7. Mango Yuvarlak Yakalı Saten Gömlek

Işıltınızı yansıtın! Saten kumaşın lüks dokusu ve yuvarlak yakasıyla bu gömlek, hem özel davetlerde hem de günlük şıklığınızda vazgeçilmeziniz olacak.

Mango kalitesiyle uzun süre gardırobunuzun gözdesi olacak.

Mango Yuvarlak Yakalı Saten Gömlek

8. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

8. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Tarzınızı güneşle tamamlayın! Ray-Ban'in ikonikleşmiş tasarımlarından bu kadın güneş gözlüğü, hem gözlerinizi koruyacak hem de stilinize sofistike bir dokunuş katacak.

Bu zamansız parçayla her zaman şık görünün.

Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

9. Casio LTP-V001L-1BUDF Standart Kadın Kol Saati

9. Casio LTP-V001L-1BUDF Standart Kadın Kol Saati

Zarafeti bileğinizde taşıyın! Sade ve şık tasarımıyla bu Casio kadın kol saati, her kombininize zarif bir dokunuş katacak.

Klasik görünümü ve dayanıklılığıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir aksesuar.

Casio LTP-V001L-1BUDF Standart Kadın Kol Saati

10. Emsan Ladin 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

10. Emsan Ladin 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

Emsan'da 2000 TL'ye 300 TL indirim!

Emsan Ladin 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Seti Kutulu

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11. Embeauty Kolajen ve Keratin Saç Dökülmesine Karşı Hızlı Sac Uzatan Dolgunlaştırıcı Onarıcı Besleyici Şampuan

11. Embeauty Kolajen ve Keratin Saç Dökülmesine Karşı Hızlı Sac Uzatan Dolgunlaştırıcı Onarıcı Besleyici Şampuan

Tüm ürünlerde 1 ürün 1 tl kampanyası!

Embeauty Kolajen ve Keratin Saç Dökülmesine Karşı Hızlı Sac Uzatan Dolgunlaştırıcı Onarıcı Besleyici Şampuan

12. icollagen Kolajen Ve Probiyotik Tablet

12. icollagen Kolajen Ve Probiyotik Tablet

En çok satan kolajen markası iCollagen, tek tabletle bağırsak florasını dengeleyerek şişkinliği azaltır, içeriğindeki 5 tip kolajenle cilt, eklem ve saçları hedef alır. Şimdi 2. Ürün 1 TL. 

icollagen Kolajen ve Probiyotik Tablet

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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