Oyuncu Deniz Işın, Dizi ve Film Sektöründeki Soruşturma Kapsamında İfadeye Çağırıldı
Oyuncu Deniz Işın, Dizi ve Film Sektöründeki Soruşturma Kapsamında İfadeye Çağırıldı
Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın'ın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Işın'ın yarın 11.00 sıralarında adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.
Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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