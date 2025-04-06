Yapay Zekaya Sorduk: Yakın Bir Gelecekte Yine Paradan Sıfır Atılabilir mi?

Şu an için hükümetin TL’den sıfır atmaya yönelik resmi bir planı bulunmamaktadır. Ancak enflasyonun kontrol altına alınamaması ve TL’nin daha fazla değer kaybetmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda bu ihtimal tekrar gündeme gelebilir. Eğer böyle bir karar alınırsa, bunun yalnızca bir para reformu olduğu, temel ekonomik sorunları çözmeyeceği unutulmamalıdır.