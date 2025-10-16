Define Avcıları O Kente Akın Ediyor! Her Taşın Altından Hazine Fışkırıyor
Türkiye'nin en büyük altın rezervine ev sahipliği yapan Uşak, son dönemde define avcılarının yeni odak noktası haline geldi. Özellikle Eşme köyündeki Kışladağ Altın Madeni, yıllık 13 tonluk devasa üretimiyle ülkenin 'Altın Başkenti' unvanını taşırken, bu zenginlik bölgede izinsiz kazı vakalarının tehlikeli bir şekilde artmasına neden oluyor.
Uşak, Manisa ve Kütahya üçgeninde yoğunlaşan izinsiz kazılar yetkilileri endişelendiriyor.
Jeoloji uzmanları, define avcılarının altın madenlerini hazine yeri olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğunu vurguluyor.
