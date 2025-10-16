Define Avcıları O Kente Akın Ediyor! Her Taşın Altından Hazine Fışkırıyor

Türkiye’de 20’den fazla aktif altın madeni bulunuyor. Ancak madenciliğin yoğun olduğu bölgelerde kaçak kazılar da artıyor. Defineciler, altın rezervleriyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda dahi kazılar yaparak hem çevreye onarılmaz zararlar veriyor hem de bölgedeki potansiyel arkeolojik kalıntıları tahrip etme riski taşıyor. Bu kaçak faaliyetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denetimi altındaki madencilik bölgelerinde dahi artış gösteriyor.