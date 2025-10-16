onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Define Avcıları O Kente Akın Ediyor! Her Taşın Altından Hazine Fışkırıyor

Define Avcıları O Kente Akın Ediyor! Her Taşın Altından Hazine Fışkırıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 14:44

Türkiye'nin en büyük altın rezervine ev sahipliği yapan Uşak, son dönemde define avcılarının yeni odak noktası haline geldi. Özellikle Eşme köyündeki Kışladağ Altın Madeni, yıllık 13 tonluk devasa üretimiyle ülkenin 'Altın Başkenti' unvanını taşırken, bu zenginlik bölgede izinsiz kazı vakalarının tehlikeli bir şekilde artmasına neden oluyor. 

Detaylar 👇

Kaynak: Haberler

Kaynak: https://www.haberler.com/ekonomi/defi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uşak, Manisa ve Kütahya üçgeninde yoğunlaşan izinsiz kazılar yetkilileri endişelendiriyor.

Uşak, Manisa ve Kütahya üçgeninde yoğunlaşan izinsiz kazılar yetkilileri endişelendiriyor.

Türkiye’de 20’den fazla aktif altın madeni bulunuyor. Ancak madenciliğin yoğun olduğu bölgelerde kaçak kazılar da artıyor. Defineciler, altın rezervleriyle doğrudan ilgisi olmayan alanlarda dahi kazılar yaparak hem çevreye onarılmaz zararlar veriyor hem de bölgedeki potansiyel arkeolojik kalıntıları tahrip etme riski taşıyor. Bu kaçak faaliyetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denetimi altındaki madencilik bölgelerinde dahi artış gösteriyor.

Jeoloji uzmanları, define avcılarının altın madenlerini hazine yeri olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğunu vurguluyor.

Jeoloji uzmanları, define avcılarının altın madenlerini hazine yeri olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğunu vurguluyor.

Ticari altın yataklarının, belirli jeolojik oluşumlarla, yüzeyin kilometrelerce derinliğinde bulunduğunu belirten uzmanlar, basit kazma kürek yöntemleriyle bu rezervlere ulaşmanın fiziksel olarak imkansız olduğunu dile getiriyor. Anadolu'nun köklü definecilik kültüründen gelen, ancak günümüzde halen asılsız efsanelerin ve 'altın şehir' söylentilerinin peşinden koşan bu kişiler, boş bir umudun gölgesinde hem kendilerini riske atıyor hem de doğaya kalıcı hasarlar bırakıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın