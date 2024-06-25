"Daha Önce Hiç" Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?
"Daha Önce Hiç" Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?
'Daha önce hiç' testine göre ne kadar güvenilirsin?
Haydi testee!
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1. Söyle bakalım daha önce hiç yalan söyledin mi?
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2. Daha önce hiç aldattın mı?
3. Daha önce hiç en yakın arkadaşının dedikodusunu yaptın mı?
4. Daha önce hiç arkadaşının sevgilinden hoşlandın mı ya da sevgili oldun mu?
5. Daha önce hiç arkadaşının sevgilisini aldatmasına göz yumdun mu?
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6. Daha önce hiç en yakın arkadaşını kıskandın mı?
7. Daha önce hiç kendi yaptığın bir hatayı başkasının üzerine attın mı?
8. Daha önce hiç evli birinden hoşlandın mı?
Sen güvenilmez birisin!
Sen güvenilir birisin!
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