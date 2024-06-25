'Daha önce hiç' testine göre ne kadar güvenilirsin?

Bir kişinin güvenilirliği, onun karakterinin en belirgin özelliklerinden biridir. Ancak, senin durumunda, bu özellik maalesef eksik görünüyor. İnsanlar seninle ilgili konuşurken, dudaklarında hep aynı kelime dolaşıyor: 'Güvenilmez'. Bu, senin hakkında oluşan genel kanıyı yansıtıyor. Bir insanın güvenilmez olduğu düşünülüyorsa, bu genellikle onun sözlerine, hareketlerine veya taahhütlerine tutarlılık getiremediği anlamına gelir. Bu durum, diğer insanların seninle olan ilişkilerini ve senin hakkındaki düşüncelerini büyük ölçüde etkiler. Güvenilmez biri olmak, sana olan güveni sarsar ve insanların seninle olan ilişkilerini zedeler. Bu durum, senin sosyal çevren ve kişisel ilişkilerin üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise, sözlerine ve hareketlerine daha fazla dikkat etmek ve daha tutarlı olmaktan geçer. Sonuç olarak, güvenilmez biri olman, senin hakkında oluşan genel kanıyı ve insanların seninle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise, sözlerine ve hareketlerine daha fazla dikkat etmek ve daha tutarlı olmaktan geçiyor.