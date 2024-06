'Daha önce hiç' testine göre ne kadar güvenilirsin?

Seninle tanışan herkes, senin o eşsiz güvenilirliğini hemen fark eder. Bir nevi güven rüzgarı estirirsin etrafında, sıcak bir yaz gecesi esen meltem gibi. İnsanlar, senin yanında kendilerini güvende ve rahat hissederler, sanki bir limana sığınmış gibi. Çünkü onlar, senin bir sırrı asla dışarıya sızdırmayacağını, bir dostun sırrını koruyacağını çok iyi bilirler.Seninle sohbet etmek, bir kitabın en heyecan verici sayfalarını çevirmek gibidir. Herkes, seninle paylaştığı her sırrın, senin sadık dostluğunun bir parçası olacağını bilir. Seninle paylaşılan her sır, bir hazine sandığına atılan altınlar gibi değerlidir ve sen bu sandığı hiçbir zaman açmazsın.Yanlış yapmamak adına her zaman bir adım öndesin. Bir satranç ustası gibi, her hamleni önceden düşünür, hatalara karşı tedbirini alırsın. Bu özelliğin, seni her zaman bir adım öne taşır. Bu yüzden insanlar, seninle her türlü zorluğa göğüs gerebileceklerini bilirler. Senin yanında, herkes kendini bir kahramanın yanında hisseder.