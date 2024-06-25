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"Daha Önce Hiç" Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?

"Daha Önce Hiç" Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.06.2024 - 17:01

'Daha önce hiç' testine göre ne kadar güvenilirsin?

Haydi testee!

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1. Söyle bakalım daha önce hiç yalan söyledin mi?

2. Daha önce hiç aldattın mı?

3. Daha önce hiç en yakın arkadaşının dedikodusunu yaptın mı?

4. Daha önce hiç arkadaşının sevgilinden hoşlandın mı ya da sevgili oldun mu?

5. Daha önce hiç arkadaşının sevgilisini aldatmasına göz yumdun mu?

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6. Daha önce hiç en yakın arkadaşını kıskandın mı?

7. Daha önce hiç kendi yaptığın bir hatayı başkasının üzerine attın mı?

8. Daha önce hiç evli birinden hoşlandın mı?

Sen güvenilmez birisin!

Bir kişinin güvenilirliği, onun karakterinin en belirgin özelliklerinden biridir. Ancak, senin durumunda, bu özellik maalesef eksik görünüyor. İnsanlar seninle ilgili konuşurken, dudaklarında hep aynı kelime dolaşıyor: 'Güvenilmez'. Bu, senin hakkında oluşan genel kanıyı yansıtıyor. Bir insanın güvenilmez olduğu düşünülüyorsa, bu genellikle onun sözlerine, hareketlerine veya taahhütlerine tutarlılık getiremediği anlamına gelir. Bu durum, diğer insanların seninle olan ilişkilerini ve senin hakkındaki düşüncelerini büyük ölçüde etkiler. Güvenilmez biri olmak, sana olan güveni sarsar ve insanların seninle olan ilişkilerini zedeler. Bu durum, senin sosyal çevren ve kişisel ilişkilerin üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise, sözlerine ve hareketlerine daha fazla dikkat etmek ve daha tutarlı olmaktan geçer. Sonuç olarak, güvenilmez biri olman, senin hakkında oluşan genel kanıyı ve insanların seninle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise, sözlerine ve hareketlerine daha fazla dikkat etmek ve daha tutarlı olmaktan geçiyor.

Sen güvenilir birisin!

Seninle tanışan herkes, senin o eşsiz güvenilirliğini hemen fark eder. Bir nevi güven rüzgarı estirirsin etrafında, sıcak bir yaz gecesi esen meltem gibi. İnsanlar, senin yanında kendilerini güvende ve rahat hissederler, sanki bir limana sığınmış gibi. Çünkü onlar, senin bir sırrı asla dışarıya sızdırmayacağını, bir dostun sırrını koruyacağını çok iyi bilirler.Seninle sohbet etmek, bir kitabın en heyecan verici sayfalarını çevirmek gibidir. Herkes, seninle paylaştığı her sırrın, senin sadık dostluğunun bir parçası olacağını bilir. Seninle paylaşılan her sır, bir hazine sandığına atılan altınlar gibi değerlidir ve sen bu sandığı hiçbir zaman açmazsın.Yanlış yapmamak adına her zaman bir adım öndesin. Bir satranç ustası gibi, her hamleni önceden düşünür, hatalara karşı tedbirini alırsın. Bu özelliğin, seni her zaman bir adım öne taşır. Bu yüzden insanlar, seninle her türlü zorluğa göğüs gerebileceklerini bilirler. Senin yanında, herkes kendini bir kahramanın yanında hisseder.

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