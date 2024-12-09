Daha Çok Tat, Daha Az Kalori! Sağlıklı Beslenmeyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu

Sebze kızartması çoook lezzetli bir yemek olsa bile amacımıza hiç hitap etmediğini söyleyebiliriz... Sebzeleri fırında veya hava fritözde pişirerek yine sağlıklı ve lezzetli haline kavuşturabilirsiniz. Havuç, kabak, patates gibi sebzeleri dilimleyip, zeytinyağı ve baharatlarla yoğurup fırına gönderin. Afiyet olsun.