onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Daha Çok Tat, Daha Az Kalori! Sağlıklı Beslenmeyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu

etiket Daha Çok Tat, Daha Az Kalori! Sağlıklı Beslenmeyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 18:31

Sağlıklı beslenmek deyince eğer yüzünü buruşturanlardansınız bu önyargılarınızı hemen kırın çünkü sağlıklı beslenmeyi eğlenceli hale getirmenin püf noktalarından bahsettik. 🍊🍅🥑🌶

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sunumlarınızı cıvıl cıvıl hazırlayın.

Sunum, ilgi çekici olmayan bir yemeği bile inanılmaz lezzetli hale getirebilir. Tabaklarınızı hazırlarken sunuma oldukça önem verin. Farklı renklerdeki sebze ve meyveleri birbirine harmanlayın. Örneğin, kırmızı biber, sarı biber, mor lahana gibi sebzeler hem görsel şölen yaratır hem de oldukça sağlıklıdır.

2. Yaratıcı smoothie tarifleri hazırlayın.

Meyve ve sebze tüketimindeki vitaminleri sadece katı halde almak zorunda değilsiniz. Eğer içecek tüketmeyi daha çok seviyorsanız, yiyeceklerin dengesini bozmadan yaratıcı smoothie tarifleri hazırlayabilirsiniz. Dondurulmuş meyveler, yoğurt, badem sütü gibi yeni lezzetler de oldukça yakışıyor.

3. Sebzelerinizi buharlı bir fırında pişirin.

Sebze kızartması çoook lezzetli bir yemek olsa bile amacımıza hiç hitap etmediğini söyleyebiliriz... Sebzeleri fırında veya hava fritözde pişirerek yine sağlıklı ve lezzetli haline kavuşturabilirsiniz. Havuç, kabak, patates gibi sebzeleri dilimleyip, zeytinyağı ve baharatlarla yoğurup fırına gönderin. Afiyet olsun.

4. Ev yapımı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirin.

Paketli gıdaların içindeki kalori ve yağ miktarından bahsetmemize hiç gerek olmadığını düşünüyoruz... Bu sağlıksız atıştırmalıklar yerine evden daha sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlayın. Kuruyemişler, kuru meyveler veya bitter çikolata da çok iş görür.

5. Kahvaltı öğününü asla atlamayın.

Kahvaltı sağlıklı bir yaşamın ilk anahtarıdır ve bu öğünü asla atlamamanız gerekir. Kahvaltı hazırlarken protein ağırlıklı yiyecekler tercih ederek güne daha enerjik başlayabilirsiniz. Yumurta, avokado, tam buğday ekmeği, yeşillikler kahvaltı öğününü zenginleştiren yiyeceklerdir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sadece et tüketerek sağlıklı beslenme olmaz.

Et tüketimi sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz yiyeceklerden biridir ama bitki bazlı yiyecekleri de asla atlamamanız gerekiyor. Sürekli et tüketimi yerine et tüketimini azaltarak nohut, mercimek, fasulye gibi baklagillerle yapılan yemekleri de pişirin.

7. Baharat olmadan lezzetli yemekleri hayal bile edemiyoruz!

Yemeklere atacağınız bir tutam baharat yemeklerin tadını bambaşka bir yere çevirir. Her yemeğin kendine ait bir baharat lezzeti vardır. Bu yüzden baharat işine önem vermek yemeğinizi tamamlar. Zerdeçal, kimyon, kekik, karabiber gibi baharatlarla yemeklerinize farklı tatlar katın.

8. Doğal şekerle tatlılarınızı yapın.

İşin ana yemek kısmının püf noktalarından bahsetsek bile, sağlıklı yaşamda bile tatlısız bir evren düşünemiyoruz. Rafine şeker yerine doğal tatlandırıcılar kullanarak tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Hurma, bal, pekmez doğal tatlandırıcılardandır...

9. Su içmeyi assssla unutmayın! 💧

Su içmenin vücuda olan faydaları inanılmazdır. Bu yüzden günde en az 2 litre su içme kuralı, hayatınız boyunca geçerli olan bir kuraldır. Su tüketiminizi artırmak için suyunuzu meyve dilimleri, nane yaprakları veya salata dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

10. Yemek hazırlığı yapın ve her zaman planlı olun.

Yemek yemek çok zevkli olsa da, yemek yapmak gerçekten vakit alan eylemlerden biridir. Üstelik bir malzeme eksik çıktığında tüm yemeğin seyri değişebilir. O yüzden birkaç gün önceden kafanızda bir yemek listesi oluşturabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın