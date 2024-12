Daha Çok Tat, Daha Az Kalori! Sağlıklı Beslenmeyi Eğlenceli Hale Getirmenin 10 Yolu

Et tüketimi sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz yiyeceklerden biridir ama bitki bazlı yiyecekleri de asla atlamamanız gerekiyor. Sürekli et tüketimi yerine et tüketimini azaltarak nohut, mercimek, fasulye gibi baklagillerle yapılan yemekleri de pişirin.