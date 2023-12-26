Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı Boş Bırakmayız" Demişti: Polisten Borsa Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı Boş Bırakmayız" Demişti: Polisten Borsa Operasyonu
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Borsa İstanbul'da son dönemde düşüşlerle yatırımcıların kayıpları artarken, 150. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada 'Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız' demişti. Manipülasyonlara karıştığı iddia edilen kişilere İstanbul'da operasyon başladı. Nihat Özçelik ve beraberinde 8 kişi gözaltına alındı.
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2022 yılının getiri şampiyonu olmasıyla enflasyondaki yükselişle de tüm gözlerin üzerine çevrildiği Borsa İstanbul'a akın eden milyonlarca yatırımcı, 2023 yılında ilk dönemde halka arzlarla kazanç kapısını aralarken, seçimlerinde ardından eski getirileri bulamayınca isyan etmişti.
Son dönemde 10 kişiden birinin Borsa'da olmasıyla övünülse de uzmanlar, finansal okuryazarlık ve spekülasyonlar konusunda sıklıkla uyarıyordu.
Son dönemdeki söylemlerin ardından, geçmiş dönemde de borsa manipülasyonlarına karıştığı bilinen ve halka arz ettiği şirketlerin de sonrasında iflas bayrağını çektiği Nihat Özçelik'in sabah saatlerinde 8 kişiyle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.
İddialara göre Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören bazı firmaların "gizli" sahibi olduğu ileri sürülen Özçelik'in birçok kez işlem yasağı cezası almasına rağmen borsa işlemlerine devam ettiği, emniyet ve yargı ile de yakın ilişkiler kurduğu söyleniyor.
Özçelik'in SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu başkanlığı döneminde yükseldiği iddia edilirken, SPK eski Başkanı Taşkesenlioğlu, kız kardeşi AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski eşi, THK Üniversitesi eski Rektörü olan Prof. Dr. Ünsal Ban'ın isimleri birçok habere konu olmuştu.
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Özçelik’in de Taşkesenlioğlu döneminde 13 şirketi halka arz ettiği ileri sürülürken, Taşkesenlioğlu ve Ban'ın düğününde fotoğrafları da ortaya çıktı.
Özçelik'in en büyük işlerinden birinin PAMEL şirketi olduğu öne sürülürken, PAMEL hissesinin değerinin 1,5 yılda 500 kat artışla 7 milyar TL’ye çıkması dikkat çekiyor.
Şikayet eden kişinin, Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasını da kanıt olarak sunduğu, SPK'nın da soruşturma için tapelerin deşifresini istediği ancak mahkemenin bu isteği reddettiği de iddia edildi.
Özçelik ile ilgili hisseler, haberlerin ardından serbest düşüşe geçti.
Sosyal medyada da piyasaları yakından takip edenlerin çok ilgisini çeken bir haber oldu.
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