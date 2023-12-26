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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı Boş Bırakmayız" Demişti: Polisten Borsa Operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı Boş Bırakmayız" Demişti: Polisten Borsa Operasyonu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.12.2023 - 16:35

Borsa İstanbul'da son dönemde düşüşlerle yatırımcıların kayıpları artarken, 150. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada 'Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız' demişti. Manipülasyonlara karıştığı iddia edilen kişilere İstanbul'da operasyon başladı. Nihat Özçelik ve beraberinde 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
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2022 yılının getiri şampiyonu olmasıyla enflasyondaki yükselişle de tüm gözlerin üzerine çevrildiği Borsa İstanbul'a akın eden milyonlarca yatırımcı, 2023 yılında ilk dönemde halka arzlarla kazanç kapısını aralarken, seçimlerinde ardından eski getirileri bulamayınca isyan etmişti.

2022 yılının getiri şampiyonu olmasıyla enflasyondaki yükselişle de tüm gözlerin üzerine çevrildiği Borsa İstanbul'a akın eden milyonlarca yatırımcı, 2023 yılında ilk dönemde halka arzlarla kazanç kapısını aralarken, seçimlerinde ardından eski getirileri bulamayınca isyan etmişti.

Borsa'da birçok hareket uzmanların dikkatini çekerken, Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl dönümünde de hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Borsa oyun yeri değil' demiş, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız' diyerek operasyon sinyallerini vermişti.

Erdoğan'ın sözlerinin detayları burada.

Mehmet Şimşek'in sözlerine de sosyal medyada çok yorum yapılmıştı.

Son dönemde 10 kişiden birinin Borsa'da olmasıyla övünülse de uzmanlar, finansal okuryazarlık ve spekülasyonlar konusunda sıklıkla uyarıyordu.

Son dönemde 10 kişiden birinin Borsa'da olmasıyla övünülse de uzmanlar, finansal okuryazarlık ve spekülasyonlar konusunda sıklıkla uyarıyordu.

2022 Eylül ayında da Borsa'da yapılan operasyonlar dikkat çekmiş sonrasında haberlere gizlilik kararı alınmıştı.

Son dönemdeki söylemlerin ardından, geçmiş dönemde de borsa manipülasyonlarına karıştığı bilinen ve halka arz ettiği şirketlerin de sonrasında iflas bayrağını çektiği Nihat Özçelik'in sabah saatlerinde 8 kişiyle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dönemdeki söylemlerin ardından, geçmiş dönemde de borsa manipülasyonlarına karıştığı bilinen ve halka arz ettiği şirketlerin de sonrasında iflas bayrağını çektiği Nihat Özçelik'in sabah saatlerinde 8 kişiyle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Patronlar Dünyası'ndan Ulaş Yıldız'ın haberine göre, 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'şantaj, tehdit, manipülasyon' gibi suçlamalarla gözaltına alınan Özçelik ile ilgili operasyonun kapsamının genişletileceği de belirtildi.

İddialara göre Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören bazı firmaların "gizli" sahibi olduğu ileri sürülen Özçelik'in birçok kez işlem yasağı cezası almasına rağmen borsa işlemlerine devam ettiği, emniyet ve yargı ile de yakın ilişkiler kurduğu söyleniyor.

İddialara göre Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören bazı firmaların "gizli" sahibi olduğu ileri sürülen Özçelik'in birçok kez işlem yasağı cezası almasına rağmen borsa işlemlerine devam ettiği, emniyet ve yargı ile de yakın ilişkiler kurduğu söyleniyor.

Özçelik'in SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu başkanlığı döneminde yükseldiği iddia edilirken, SPK eski Başkanı Taşkesenlioğlu, kız kardeşi AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski eşi, THK Üniversitesi eski Rektörü olan Prof. Dr. Ünsal Ban'ın isimleri birçok habere konu olmuştu.

Özçelik'in SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu başkanlığı döneminde yükseldiği iddia edilirken, SPK eski Başkanı Taşkesenlioğlu, kız kardeşi AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski eşi, THK Üniversitesi eski Rektörü olan Prof. Dr. Ünsal Ban'ın isimleri birçok habere konu olmuştu.

Taşkesenlioğlu ailesi gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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Özçelik’in de Taşkesenlioğlu döneminde 13 şirketi halka arz ettiği ileri sürülürken, Taşkesenlioğlu ve Ban'ın düğününde fotoğrafları da ortaya çıktı.

Özçelik’in de Taşkesenlioğlu döneminde 13 şirketi halka arz ettiği ileri sürülürken, Taşkesenlioğlu ve Ban'ın düğününde fotoğrafları da ortaya çıktı.

Özçelik'in en büyük işlerinden birinin PAMEL şirketi olduğu öne sürülürken, PAMEL hissesinin değerinin 1,5 yılda 500 kat artışla 7 milyar TL’ye çıkması dikkat çekiyor.

Özçelik'in en büyük işlerinden birinin PAMEL şirketi olduğu öne sürülürken, PAMEL hissesinin değerinin 1,5 yılda 500 kat artışla 7 milyar TL’ye çıkması dikkat çekiyor.

Ulaş Yıldız haberinde, Özçelik'in eski sekreteri ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tecavüz, şantaj ve tehdit suçlamasıyla şikâyet edildiğini belirtirken, Verusa Holding'in 'gerçek sahibi' olduğu iddiaları da dosyaya giriyor.

Şikayet eden kişinin, Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasını da kanıt olarak sunduğu, SPK'nın da soruşturma için tapelerin deşifresini istediği ancak mahkemenin bu isteği reddettiği de iddia edildi.

Şikayet eden kişinin, Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasını da kanıt olarak sunduğu, SPK'nın da soruşturma için tapelerin deşifresini istediği ancak mahkemenin bu isteği reddettiği de iddia edildi.

Özçelik’in FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları da yine SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da eski çalıştığı kurum olan Bank Asya'nın ortaklarında Hasan Sayın ve İbrahim Sayın'ın da tutuklanmaları ardından kulislerinde 'Eğer itirafçı olurlarsa ben de yanarım' sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

Özçelik ile ilgili hisseler, haberlerin ardından serbest düşüşe geçti.

Özçelik ile ilgili hisseler, haberlerin ardından serbest düşüşe geçti.

Pamel Elektrik (PAMEL) yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, VerusaTürk Girişim (VERTU) yüzde 3'ten fazla düştü. Investco Holding (INVES), Verusa Holding (VERUS), Enerya (ENERY) ve Margün Enerji (MAGEN) gibi hisselerse taban oldu.

Sosyal medyada da piyasaları yakından takip edenlerin çok ilgisini çeken bir haber oldu.

Sosyal medyada da piyasaları yakından takip edenlerin çok ilgisini çeken bir haber oldu.
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