Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı Boş Bırakmayız" Demişti: Polisten Borsa Operasyonu

Özçelik’in FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları da yine SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da eski çalıştığı kurum olan Bank Asya'nın ortaklarında Hasan Sayın ve İbrahim Sayın'ın da tutuklanmaları ardından kulislerinde 'Eğer itirafçı olurlarsa ben de yanarım' sözlerini sarf ettiği iddia edildi.