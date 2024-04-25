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Güney Kore 'Bebek' İstiyor! Hükümet, Ülkede Doğacak Her Bebek İçin Ebeveynlere 2.4 Milyon TL Verecek

Güney Kore 'Bebek' İstiyor! Hükümet, Ülkede Doğacak Her Bebek İçin Ebeveynlere 2.4 Milyon TL Verecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.04.2024 - 23:36

Güney Kore, ülkenin azalan doğum oranını artırmak amacıyla bütçede kesenin ağzını açtı. Ülkede doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won (yaklaşık 2,40 milyon TL) nakit ödeme yapılması planlanıyor.

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Güney Kore hükümeti, azalan çocuk doğum oranları krizini ele almak için yeni ve yenilikçi önlemler bulmaya çalışıyor.

Güney Kore hükümeti, azalan çocuk doğum oranları krizini ele almak için yeni ve yenilikçi önlemler bulmaya çalışıyor.

Ülkedeki doğum oranları 2023'te kadın başına 0,72 bebeğe düşerek en düşük ulusal doğum oranına geriledi.

Ülkedeki doğum oranları 2023'te kadın başına 0,72 bebeğe düşerek en düşük ulusal doğum oranına geriledi.

Şimdi ise görüşülen konu şu: ülkede doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won (yaklaşık 2,40 milyon TL) nakit ödeme yapılması planlanıyor.

Şimdi ise görüşülen konu şu: ülkede doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won (yaklaşık 2,40 milyon TL) nakit ödeme yapılması planlanıyor.

Bu miktar, düşük doğum oranlarını ele alan girişimlere ayrılan ve yıllık toplamı 48 trilyon won (yaklaşık 1,1 trilyon TL) olan mevcut ulusal bütçenin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

Bu miktar, düşük doğum oranlarını ele alan girişimlere ayrılan ve yıllık toplamı 48 trilyon won (yaklaşık 1,1 trilyon TL) olan mevcut ulusal bütçenin yaklaşık yarısına tekabül ediyor.
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hsyn

bizimkiler de borçlu doğuyor garibanlar

V for Valkyr

Ben yavaştan Korece öğrenmeye başlayayım...

morbusmentis

Türkiye sandım amk bendeki tek seferde kaç çocuk yapar diye eli cebe attım tek atışta milli piyango. (Clickbait)